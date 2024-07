Xateba convoca una vigilia en contra de la violencia de género ante el Ayuntamiento de Xàtiva el jueves 25

La asociación por la igualdad y contra la violencia de género, Xateba, ha convocado una vigilia ante el ayuntamiento de la capital de la Costera para manifestar la repulsión ante la violencia de género y para apoyar a las víctimas de malos tratos y a las familias de las asesinadas.

Son cerca de 200 asociaciones de mujeres de todo el País valenciano las que participan en esta iniciativa, hartas de asesinatos de mujeres a veces anunciados pero no evitados. Ante 14 asesinatos ocurrido en los últimos días no son suficientes los minutos de silencio ni las respuestas teóricas ni las actuaciones mediáticas que no garantizan la supervivencia de tantísimas mujeres que no saben si verán el día siguiente.

La movilización tiene como objetivo fundamental exigir a los poderes públicos que actúen de forma contundente en la aplicación y desarrollo de las leyes vigentes, depurando las responsabilidades en los fallos del sistema por los que se pierden las vidas de las mujeres y sus criaturas.

Con esta vigilia manifiestan su firme intención de no permitir ningún recorte en los presupuestos o servicios existentes para luchar contra la violencia machista, reclamando la elaboración urgente del II Pacto valenciano contra la violencia machista.

En estos momentos hay cerca de 200 Asociaciones y entidades que han dado su apoyo y participaran activamente en las vigilias que se llevarán a cabo según las adhesiones recogidas hasta el momento en 86 ciudades y pueblos de 19 comarcas del País Valenciano.