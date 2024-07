El XII Aquatló Escolar de Ontinyent reunirá a centenares de promesas del triatlón en el polideportivo

El XII Aquatló Escolar Ciutat d'Ontinyent reunirá este sábado por la mañana a centenares de promesas del triatlón en el polideportivo municipal de la capital de la Vall d'Albaida. Se trata de una actividad organizada por el Club Triatló Ontinyent con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent y la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, puntuable para los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la fase provincial para la categoría alevines, y en la fase autonómica para juveniles, cadetes e infantiles.

Deportistas del Triatló Ontinyent en una competición. / Levante-EMV

El regidor de Deportes, Ferran Gandia, explicaba que el Aquatló, que empezará a las 9:00 horas y se desarrollará a lo largo de la mañana, “es una prueba que viene organizado el club de triatlón para impulsar este deporte en las categorías escolares, y que cuenta con el apoyo de esta concejalía en ese objetivo. Además de fomentar el deporte de base, también se fomenta el deporte inclusivo, porque es una prueba apta para paratriatletas de diferentes categorías de esas edades, que también pueden participar".

Además de las categorías juvenil, cadete, infantil y alevín puntuables para los Jocs Esportius, también participarán deportistas más pequeños, de la categoría Benjamín (nacidos en 2015 y 2016) e incluso habrá una prueba multideporte para nacidos y nacidas en 2017. El inicio de la prueba será dentro del agua, con un segmento de natación dentro de la piscina descubierta, seguido de un segmento de carrera a pie dentro del propio polideportivo, en tramos de asfalto, tierra y pista de atletismo, donde se situará el arco de meta y el avituallamiento. La cantidad de largos a la piscina y de vueltas al circuito dependerá de la edad y la categoría de los competidores y competidoras, teniendo finalmente lugar la entrega de trofeos y medallas en la pista de atletismo.

Ferran Gandia recordaba que con motivo de la celebración de esta prueba, la piscina descubierta municipal, la pista de atletismo y la pista 1 de futbito no se podrán utilizar por el público en general en la mañana de sábado. El regidor animaba a la ciudadanía “a acudir a animar a las jóvenes promesas valencianas del triatlón y disfrutar como espectadores y espectadoras de sus evoluciones”, manifestaba.