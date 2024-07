Vertidos fecales y filtraciones se suceden en la acequia Murta con el desvío parado 18 años

En 2006, el Ayuntamiento de Xàtiva aprobó un proyecto para desviar la histórica acequia Murta y evitar que su trazado atravesara el casco urbano, donde todavía recibe los vertidos fecales de muchas edificaciones. La inversión en esta infraestructura básica que abastece a la huerta setabense, valorada en un primer momento en 800.000 euros, ha permanecido desde entonces en punto muerto a la espera de una financiación autonómica que el consistorio ha perseguido sin éxito.

La necesidad de reactivar la actuación vuelve ahora a estar en el punto de mira por dos cuestiones. Por un lado, esta misma semana la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha requerido nuevamente a la corporación municipal para que «de forma urgente» cesen los vertidos de la red de saneamiento que ensucian la acequia tras una denuncia del servicio de policía de aguas que advirtió de que el agua de riego que circula por la acequia se encuentra «en muy malas condiciones». Las sanciones económicas del organismo por esta problemática se suceden de forma periódica. Este jueves, una técnica de la CHJ captó muestras de la conducción para examinar su calidad.

Por otro lado, las filtraciones procedentes de la acequia que se detectan en inmuebles conectados a la misma como el IES Josep de Ribera o varias fincas de las avenidas Acadèmic Maravall o País Valencià han obligado esta semana a cortar la conducción de agua por el tramo urbano que comienza en la plaza de toros para localizar el foco de la incidencia, que podría estar relacionado con la acumulación de suciedad y las obstrucciones que registra la canalización en esta zona, al observarse que el caudal estaba circulando sin fluidez, muy lentamente.

Trabajos para solucionar filtraciones en Ausiàs March, hace unos años. / Perales Iborra

En el pleno de este jueves, el regidor del PP Eduardo Llopis recordó que el ayuntamiento no atendió los último requerimientos de la CHJ por la contaminación de la Murta y señaló que las sanciones «podrían llegar al millón de euros». «Es una gran irresponsabilidad por la gravedad del asunto», afirma el edil.

El regidor de Aguas, Ignacio Reig, aseguró que el último requerimiento sí se ha atendido y puso el foco en los intentos reiterados desde 2015 por que la Generalitat dote de fondos al proyecto de desvío, que permitiría modernizar la conducción, mejorar la sostenibilidad de los riegos y la higiene y reforzar la eficiencia hídrica.

Reig indica que se han dado pasos para explorar las consecuencias jurídicas de la obra, que precisaría de expropiaciones, pero recalca que se necesitarían 1 millón de euros para acometerla. En cualquier caso, el edil defiende que en los últimos años el consistorio ha desconectado varias acometidas de aguas fecales a la acequia, lo que "ha contribuido a mejorar mucho el mantenimiento". Sin embargo, un 90% de las conexiones son privadas y correspondería a los titulares de los inmuebles desengancharse, incide.

El conflicto tiene muchas aristas y resulta difícil conjugar los intereses de todas las partes implicadas, puesto que, aunque la propiedad de la Murta corresponde a los regantes, el uso es compartido en la zona urbana. Tradicionalmente, desde la corporación han reprochado a los titulares de la explotación la falta de limpieza y mantenimiento de la canalización por dentro de la ciudad. La comunidad de agricultores que se nutre de la infraestructura, en cambio, sostiene que su deber de conservación se limita al trazado que no circula por el núcleo urbano.

"La acequia se mantiene limpia hasta que entra en Xàtiva: el problema de la poca salubridad del agua se debe a que se ha ido edificando encima, pero nosotros no tenemos la culpa de eso: nuestra responsabilidad acaba en el tramo de la plaza de toros", mantiene el presidente de la Murta, José Enrique Cuenca, que asegura echar en falta "una mayor agilidad y rapidez" de la administración cuando se producen problemas de emboces.

"La situación no se puede aguantar más"

"La única solución para garantizar un agua en buenas condiciones y que no haya filtraciones es desviar la acequia. La situación actual no se puede aguantar más", ahonda Cuenca, que advierte: "Estamos en sequía, si viene una tromba de agua la acequia no tiene la capacidad de evacuar como el alcantarillado". El presidente de los regantes también remarca que la comunidad no tiene capacidad para costear la obra del desvío.

Reig apunta al importante volumen de agua que transporta la acequia como hecho que favorece las filtraciones y mantiene que el ayuntamiento tampoco puede hacerse cargo de todo ni tiene la culpa de todos los problemas, aunque ve prioritario activar el desvío por sus beneficios para el conjunto de las partes.

En el pleno, el regidor del PP Eduardo Lllopis puso encima el último requerimiento de la CHJ para indicar que el consistorio no había atendido los anteriores y recordar que "la reiteración penaliza" y que las sanciones "podrían llegar al millón de euros". Reig respondió que el último requerimiento sí se ha cumplido.

