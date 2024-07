De alcalde a presidente de los cazadores en Fontanars: “Cada vez hay menos jóvenes que quieran cazar”

Tras la dimisión del presidente anterior, el que fue alcalde de Fontanars dels Alforins por el PP durante tres legislaturas (2003-2015), Vicente Ribera, ha cogido las riendas de la sociedad de cazadores L’Alforí, con el apoyo de la junta directiva celebrada el pasado 7 de julio. Su afición por la caza empezó cuando tenía 10 años de la mano de su abuelo, aunque ahora reconoce que los jóvenes ya no tienen interés por la caza.

¿Qué objetivos se ha fijado como presidente de la sociedad de cazadores L’Alforí? ¿Qué le ha motivado a dar el paso?

El objetivo principal es que una sociedad pequeña no se quede sin una directiva que pueda gestionar todos los trabajos que puedan surgir. La dimisión del presidente anterior y el apoyo de la junta directiva fue lo que me motivó a aceptar el cargo.

La temporada pasada a pesar de la escasez de perdices se permitió su caza, fijándose un cupo por cazador y día. En otros cotos sociales como Moixent o La Font se prohibió su caza. ¿Qué van a hacer este año? ¿Se va a poder seguir cazando la perdiz?

Este año no se podrá cazar hasta el 10 de noviembre y depende de lo que veamos se decidirá si se caza o no. Esto es lo que se decidió en la junta del 7 de julio. De todas formas es conveniente quitar algunas perdices viejas de los bandos porque no dejan criar a las más jóvenes. No hace muchos años salías al campo y veías bandos de perdices. Ahora es muy raro verlas. Todo ha ido en contra de ellas. La proliferación de alimañas, la agricultura intensiva … La perdiz tiene muchos enemigos en el campo.

¿Se han planteado reducir la jornada de caza o limitar el uso de cartuchos de armas semiautomáticas a dos tiros, como ya están haciendo muchas sociedades?

Nadie lo ha planteado en ninguna de las reuniones que hemos tenido. Si algún socio lo planteara, lo estudiaríamos.

Las sociedades de cazadores cuentan cada vez con menos socios. Unos se dan de baja porque se han hecho mayores y cada vez hay más trabas para renovar el permiso de armas, otros porque no hay caza. ¿Cuántos socios hay ahora mismo en la sociedad de cazadores L’Alforí?

Este año han sido 91 los socios los que han sacado el permiso para cazar.

Otro gran problema es la falta de relevo generacional. La caza ha sido una afición que tradicionalmente ha pasado de padres a hijos. Esto parece que ya se ha acabado….

Esto es una realidad. Cada vez hay menos jóvenes que quieran cazar. Desde los 10 años que recuerde, ya salía con mi abuelo al monte. Muchas de las cosas que hoy sé de la caza, las aprendí de él. Llevaba en la sangre la afición de la caza. Siempre he sido de cazar con perro sin escopeta. Sin perro no saldría a cazar. Tenemos un pueblo con un bonito paisaje para la actividad cinegética. No hay autovías ni red de ferrocarril que corten el término municipal.

La anterior junta y su presidente no eran partidarios de la suelta de perdices para repoblación. ¿Usted es de la misma opinión?

En este caso la junta no se ha renovado. Solo ha cambiado la presidencia y han entrado dos nuevos miembros. El resto continúa. No obstante, esto que usted me plantea, lo abordaremos en próximas reuniones.

Usted practica la caza del conejo con podencos. ¿Cómo se presenta esta temporada? ¿Cómo está afectando la enfermedad?

Debido a la escasez de lluvias durante la primavera en el monte no hay comida verde y escasea la poca que hay, sin embargo, por la zona de campo se ven muchos ejemplares y algunos gazapos. En algunas zonas hay plaga y han provocado algunos daños a los agricultores. De momento, la enfermedad no se ha notado aunque los meses críticos son agosto y septiembre.

He leído que se van a conceder ayudas económicas a ayuntamientos destinadas a controlar la población de jabalíes en aquellas zonas donde haya sobreabundancia. ¿Puede catalogarse Fontanars una zona con sobreabundancia de jabalíes?

De momento aquí no hay una población excesiva de jabalíes.

"El monte de la Umbría dejó de ser una fuente de ingresos cuando se limitó a 60 el número de puestos máximos por batida"

Desde hace un par de años, la mixomatosis que solo afectaba a los conejos ha mutado y ha pasado a contagiar también a las liebres. ¿Se han detectado en Fontanars casos de mixomatosis en liebres?

No tenemos ninguna constancia de ningún ejemplar enfermo.

Aunque Fontanars no es una zona donde abunde mucho la paloma torcaz, sobre todo, después de que muchos agricultores hayan dejado de sembrar cereal en sus campos, pero aún así ¿cómo ve esta temporada? ¿Es optimista?

Hace años que esta modalidad ha ido a menos. Se ven algunas palomas, pero ya sabes que esto cambia de un día para otro.

En el monte de la umbría, la sociedad ya no puede organizar batidas, que eran una buena fuente de ingresos porque el monte que es público lo gestiona ahora un grupo de cazadores de Paterna que pujó en la última subasta. ¿Existe alguna posibilidad de que vuelvan a gestionarlo ustedes?

Dejó de ser una fuente de ingresos cuando se limitó a 60 el número de puestos máximos por batida. Hay varias posibilidades, pero faltan dos años para que termine el contrato y de momento no puedo anticiparte nada más.