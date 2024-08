La Audiencia Nacional ve indicios de delito en las obras de la presa de Terrateig-Benicolet

La sala de lo penal de la Audiencia Nacional considera que existen indicios razonables de delito en los sobrecostes con los que se saldaron las obras de la presa de laminación levantada hace una década en los términos municipales de Terrateig y Benicolet (la Vall d'Albaida) para aumentar el nivel de protección frente a las avenidas en la cuenca media del río Serpis.

Este es uno de los cinco proyectos cuyas presuntas irregularidades condujeron hace un año al procesamiento de 24 personas tras la investigación judicial sobre los supuestos amaños de contratos vinculados con actuaciones hidráulicas y medioambientales promovidas por la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

La Audiencia ha desestimado recientemente el recurso de una de las encausadas en la trama, exdirectora de ingeniería y construcciones de la firma, contra la decisión del juez Manuel García Castellón de sentarla en el banquillo por varios delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en la administración. La acusada cuestionó la labor de instructor del procedimiento y defendió que no existen pruebas de entidad para enjuiciarla por la obra de Terrateig.

En su auto, sin embargo, el órgano jurisdiccional avala los múltiples indicios de pagos indebidos que rodean a este proyecto a partir de las pesquisas recabadas por los investigadores de la Guardia Civil, los testimonios de varios testigos y las periciales encargadas.

El contrato de la presa de gravedad incluía la ejecución de un sistema de desagüe por tres aliviaderos y la construcción de defensas urbanas frente a erosiones e inundaciones en varios puntos de la cuenca del Serpis, junto al desvío de una parte del caudal del barranco de Piles al citado río.

Las obras fueron adjudicadas por Acuamed en 2009 a la UTE Río Serpis, formada por las empresas Altec Infreastructuras, SA y Romymar, SA, por un precio cerrado de 19,64 millones de euros. Una vez completadas las intervenciones, la asistencia técnica que llevaba la dirección de obra valoró los trabajos ejecutados en 19,43 millones de euros, mientras que la contratista reclamó el cobro de 21,44 millones de euros, una diferencia de 2 millones de euros entre ambos cálculos.

La dirección de obra justificó su precio final aludiendo a que había partidas que se debían justificar, además de elementos que no estaban construidos o finalizados o que se llevaron a cabo de manera incorrecta, así como otras deficiencias no subsanadas y remates de obra que impedían la recepción de los trabajos y su posterior determinación del precio final.

La llegada de la directora de ingeniería procesada supuso "un giro inesperado" para "salvar los obstáculos que impedían acceder a las pretensiones del contratista", según el auto

En abril de 2014 fue cesado el director de ingeniería de la obra tras negarse a firmar una de las certificaciones. Fue reemplazado por la encausada que recurrió su procesamiento, a quien la instrucción atribuye "un giro inesperado en la gestión de esta y otras obras" bajo las instrucciones del director general de Acuamed. En ese momento fue sustituido todo el equipo responsable del proyecto de Terrateig "para salvar los obstáculos que impedían acceder a las pretensiones del contratista", según el auto de procesamiento, que apunta a los "numerosos errores de mediciones" que presentaba la liquidación final de las obras, aprobada en septiembre de 2014.

Partidas hinchadas o inexistentes

"Se abonaron partidas que no se habían ejecutado, otras no estaban justificadas o estaban sobrevaloradas, faltaban planos y no coincidían las cifras en el proyecto, entre otras anomalías", señala la resolución. La citada liquidación desembocó en unos pagos presuntamente indebidos de 739.597 euros a la UTE contratista, entre otras cantidades bajo sospecha. La adjudicataria hizo constar como ejecutadas 950 unidades de excavaciones arqueológicas cuando, sin embargo, se realizaron 610 unidades, tal como probó la dirección de la obra y declaró el propio arqueólogo designado por Patrimonio para ejecutar las citadas actuaciones.

La factura final también incorporó el abono de otras unidades de obra que no se ejecutaron, como la del suministro y colocación de una talanquera de madera cilindrada o la estación meteorológica.

Según el auto de procesamiento, una vez abonada la liquidación, los encausados presuntamente crearon un documento ad hoc para simular la colección de irregularidades, "llegando a falsificalo y a suplantar la firma de un empleado de la contrata" con el fin de "no ser descubiertos".

