Una ambulancia 24 horas deriva pacientes de Ontinyent a Xàtiva tras el cierre de 4 servicios

El Hospital General de Ontinyent dejó ayer de prestar los servicios de pediatría, ginecología, otorrinolaringología y cirugía, una situación que se prolongará durante todo el mes de agosto, como anunció en junio el conseller de Sanidad, Marciano Gómez a raíz del grave déficit de facultativos que sufre el complejo.

Los pacientes asignados al centro sanitario de la Vall d’Albaida que requieran de alguna prueba diagnóstica relacionada con estas especialidades son derivados al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Para facilitar los posibles traslados que puedan practicarse, hay una ambulancia disponible durante las 24 horas a las puertas de Urgencias del sanatorio de Ontinyent. Los TAC o las ecografías se realizarán en la capital de la Costera, dada la ausencia de radiólogos.

Este miércoles, el grupo municipal de Compromís per Ontinyent puso el foco en la pérdida de servicios sanitarios en la ciudad y advirtió de que esta circunstancia «puede provocar una sobrecarga en las urgencias» por los pacientes que acuden al hospital y se encuentren que no hay atención ordinaria. Fuentes del personal del hospital de Xàtiva también han expresado el temor a que se produzca una mayor congestión en este centro, donde la falta de radiólogos también está muy agudizada y provoca importantes demoras.

Los regidores de la coalición valencianista comparecieron ante las puertas del centro sanitario junto al diputado de Compromís, Carles Esteve, que calificó este verano como «el peor de la historia en la sanidad valenciana» porque «donde el año pasado había tres profesionales de la salud, este año hay dos». Por su parte, el portavoz local de la coalición, Nico Calabuig, valoró como «conformista» la actitud del equipo de gobierno ante la merma de servicios, que dijo que está llevándose a cabo «de forma opaca, sin informar a la ciudadanía».

Calabuig echó en falta una mayor «reivindicación» en defensa de una sanidad de calidad y pidió al alcalde, Jorge Rodríguez, que «actúe con lógica», recordando que hace dos años «encabezó la manifestación contra el cierre de la planta de medicina interna» en verano.

Sin recortes en centros de salud

Desde el equipo de gobierno de Ontinyent hacen hincapié en que, al contrario de lo que sucedió en años anteriores, este verano no van a verse afectados por los recortes «ni el servicio de Medicina Interna ni la atención en los centros de salud, que ni siquiera reducirán horarios». Desde el ejecutivo echan en cara a Compromís que «fue con una secretaria autonómica de su partido cuando se perdió la diálisis y se cerró Medicina Interna en verano».

Aunque el gobierno municipal ontinyentí remarca que no le parece bien que no se presenten el 100% de los servicios en el hospital en agosto, «y así se lo hicimos saber al conseller», también matizan que «los problemas de personal sanitario no son solo para Ontinyent ni mucho menos».

Las mismas fuentes ponen en valor la inversión de 110.000 € que anunció el conseller en los centros de salud de Barranquet y San Rafel, junto al hecho de que Sanidad haya aceptado la petición del alcalde de otorgar la declaración de difícil cobertura para el hospital con tal de incentivar la llegada de especialistas.

Suscríbete para seguir leyendo