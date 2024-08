Medio año de espera para un TAC tras una operación en el hospital de Xàtiva

La falta de especialistas en radiodiagnóstico en el hospital Lluís Alcanyís está provocando demoras importantes en la realización de pruebas diagnósticas.

El Síndic de Greuges acaba de dar carpetazo a la queja trasladada por un paciente que llevaba esperando alrededor de medio año para que se le practicara un TAC después de que el mismo fuera citado por el centro a los 6 días de que el defensor del pueblo valenciano abriera una investigación y requierera información sobre el caso a la Conselleria de Sanidad.

El afectado fue intervenido el 18 de diciembre de 2023 en el Alcanyís para extraerle unas piedras que tenía alojadas en la uretra y que le fueron detectadas a raíz del tratamiento de otra enfermedad. Tras la operación, le comunicaron que "en breve" le telefonearían para hacerse un TAC, dado que resultaba imprescindible explorar la evolución del conducto obstruido ante el temor a que pudiera volverse a colapsar.

El 20 de abril, el hombre tuvo cita con su urólogo en el citado hospital para comprobar la evolución del conducto, pero -según expuso su hija en la queja- el encuentro "no sirvió de nada", puesto que aún no le habían llamado para hacerse la prueba diagnóstica y no se disponía de la imagen del TAC, pese a haber intentado contactar con el servicio de radiología en diversas ocasiones. El médico, sorprendido, volvió a solicitar el TAC "de manera preferente" y citó de nuevo al paciente para el 21 de junio con tal de revisar el ersultado de la operación que se le había practicado en diciembre.

Queja ante la conselleria

Pasadas varias semanas, la cita no llegaba y la familia decidió interponer una queja ante la Conselleria de Sanidad. El 7 de junio llegó una contestación de la subdirección médica del hospital de Xàtiva que no convenció a la hija del paciente porqe "no daba ninguna solución a corto plazo", por lo que esta acudió al Síndic de Greuges, que a su vez solicitó un informe sobre el caso el 11 de junio para conocer los motivos del retraso y pedir que se agilizara el expediente.

Menos de una semana más tarde, desde el hospital se informó de que la persona afectada había sido citada para someterse a la exploración TAC el 19 de junio, dos días antes de la cita que tenía asignada con el urólogo. Por ello, el Síndic considera solucionado el motivo de la queja.