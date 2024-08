El PSPV de Anna condena los cánticos contra Pedro Sánchez en las Fiestas de las Eras

El PSPV de Anna ha condenado los hechos ocurridos el pasado jueves por la noche en el desfile de disfraces de las Fiestas de las Eras de la localidad, en la que algunos participantes realizaron cánticos en los que llamaban “hijo de puta” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y gritaban “Gibraltar es español”, según han denunciado los socialistas. En estos cánticos participaron vecinos y vecinas de Anna animados por los músicos, grabados en vídeos que ayer circularon a través de las redes sociales, y a los que representantes municipales dieron su apoyo, según han criticado también desde el PSPV, que ha pedido a la alcaldía, en una instancia presentada en el consistorio, que haga un llamamiento a través de las redes sociales del ayuntamiento y del Bando municipal para que “se respete el orden democrático”.

La portavoz socialista, Pilar Sarrión, afirma en el escrito que “no se puede consentir que las fiestas populares se conviertan en manifestaciones de odio hacia ninguna persona. Parece ser que no se ha hecho caso al llamamiento del Bando donde se decía que ‘el alcohol no ensucie tu disfraz ni mucho menos tu persona. ¡Controla!”. El PSPV ha pedido que se denuncien los vídeos que circulan por las redes sociales del desfile de disfraces con estos cánticos, unos vídeos “que a muchos les da risa o justifican porque se producen dentro de la fiesta”, pero para los socialistas, “deben ser denunciados y criticados”. “No se pueden aceptar ni justificar dichos actos. Anna no puede verse ensuciada por la falta de respeto de algunos de sus vecinos ni quedar marcada como ‘pueblos de la España profunda’ donde todo vale. Estos cánticos también son actos incívicos y que producen vergüenza, tanta o más que destrozar señales o no recoger las cacas de los perros”, expresan desde el partido socialista.

Para el PSPV, el desfile de disfraces de la Fiesta de las Eras del pasado jueves “dista mucho de ser algo por lo que sentirse orgulloso”, e instan al Ayuntamiento de Anna y a la concejalía de Fiestas a “plantearse qué imagen quiere proyectar de nuestro pueblo. De momento, ha decidido callar y mirar para otro lado”, lamentan desde el partido del puño y la rosa.

Los socialistas de Anna exigen al alcalde, Miguel Marín, que “critique estos hechos bochornosos de manera pública, en nombre del pueblo de Anna”. El PSPV espera una “respuesta rápida y contundente del máximo representante municipal para que la población se relaje y todos y todas podamos disfrutar de nuestras fiestas”, concluyen desde el PSPV en el escrito presentado en el ayuntamiento.