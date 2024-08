Dos tercios de los consistorios cerraron 2023 con superávit pese a la inflación

A pesar de los efectos de la inflación, que en muchos municipios ha obligado a subir impuestos y ha descuadrado los presupuestos en los últimos ejercicios, las entidades locales de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida presentan, globalmente, una buena salud financiera.

Los últimos datos del Ministerio de Hacienda muestran que algo más de un tercio de los 61 ayuntamientos de las tres comarcas cerraron 2023 con necesidad de financiación, lo que habitualmente es sinónimo de tener que recurrir al endeudamiento o a los ahorros para poder cuadrar las cuentas. Un total de 21 consistorios figuran en este listado, dos más que hace un año, cuando se conocieron los datos de las liquidaciones de 2022.

El reglamento del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (denominado SEC 95) determina la “necesidad de financiación” cuando los ingresos no financieros de un ayuntamiento no son suficientes para financiar los gastos no financieros, una vez realizados los ajustes de contabilidad nacional. Ello implicaría el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, si bien las reglas fiscales han permanecido suspendidas desde 2022, por lo que los consistorios se librarían de tener que implantar planes económico-financieros de reducción de gasto y deuda.

Si no se consideran estas correcciones, 17 ayuntamientos cerraron el último año con saldos no financieros en negativo, es decir, ingresos inferiores a los gastos en los capítulos del presupuesto que van del uno al siete. El año pasado había tres corporaciones menos con déficit en las cuentas.

Pese a ello, el superávit global de las entidades locales de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida aumentó en 2023 un 20 %, al cerrar un balance positivo de 8,9 millones de euros. En 2022, dicha cifra se situó en 7,4 millones.

Entre las corporaciones que cerraron el pasado ejercicio con números rojos destaca el caso de Ontinyent, que a 31 de diciembre presentó un saldo negativo por operaciones no financieras de 1,6 millones de euros, un desajuste coyuntural que el gobierno municipal atribuyó a las diferentes subvenciones que estaban pendientes de ingresar por parte de la Generalitat, la diputación y del Gobierno y que pudo compensarse al inicio de año con la recepción de fondos comprometidos.

Por detrás, los datos del ministerio sitúan al consistorio la Font de la Figuera con un déficit de casi un millón de euros al acabar el año y al de Moixent, con un saldo negativo de 753.500 euros. El Ayuntamiento de Anna, por su parte, liquidó el ejercicio con un desequilibrio de 410.068 euros sin considerar los ajustes de contabilidad nacional. También presentaron saldos negativos Canals (-132.459 €), l'Alcúdia de Crespins (-98.890 €), Atzeneta d'Albaida (-97.842 €), Benicolet (298.952 €), Estubeny (-205.410 €), Enguera (205.410,71 €), Montaverner (-273.311 €), Fontanars (-35.723 €), Bufali (-31.124 €), Guadasséquies (-26.377 €), Llutxent (-118.670 €), Otos (-217.455 €), la Pobla del Duc, Quesa (-51.680 €) y Salem (-89.451 €).

Los ayuntamientos que, tras los ajustes correspondientes, se encontrarían en situación de necesidad de financiación serían Atzeneta d'Albaida, l'Alcúdia de Crespins, Anna, Beniatjar, Benicolet, Canals, Bufali, Chella, Quatretonda, Fontanars, la Font de la Figuera, El Genovés, Guadasséquies, Llutxent, Moixent, Montaverner, Millares, Ontinyent, Otosla pobla del Duc y Salem.

En el reverso de la moneda, Xàtiva fue la corporación que liquidó 2023 con el superávit más abultado, de 2,5 millones de euros, seguida de Castelló de Rugat, con un saldo positivo no financiero de 2 millones. Por debajo se sitúa la Llosa de Ranes, con un saldo positivo por operaciones no financieras de 1,2 millones de euros, junto a Albaida y Bocairent, que situaron el superávit en torno al millón de euros. En Navarrés los números positivos alcanzaron los 784.204 euros, mientras que en Vallada el superávit superó el medio millón de euros.

