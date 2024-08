El cambio climático amenaza la «ciruela de fresa»

Popularmente se le conoce como «ciruela de fresa» por su reducido tamaño y su color rojo intenso. Se trata de una variedad tradicionalmente muy arraigada en la localidad de Montesa (la Costera) que se caracteriza por su sabor dulce e intenso. Su temporada es muy corta, lo que hacía especialmente apreciada esta fruta, cultivada desde hace varias generaciones en la comarca.

Sin embargo, la presencia del ciruelo «methley» es cada vez más reducida y parece encaminarse a la extinción como consecuencia de las alteraciones que ha sufrido el clima en los últimos años.

El agricultor de Montesa y secretario de la Unió Llauradora en la Costera, Ricard Fillol, atribuye directamente al cambio climático los problemas que está experimentando la variedad, cuya producción se ha visto muy mermada. «Hasta hace tres años había un exceso de ciruela de fresa, pero desde hace dos no está haciendo el frío que toca y sale muy poco fruto», señala el productor, que recuerda que este ciruelo es «de toda la vida». «Nuestros abuelos ya lo cultivaban y siempre ha sido muy apreciado, pero apenas queda ya», lamenta. La situación es tal que algunos productores ya se plantean eliminar los árboles para dejar de plantar o buscar reemplazo con otras variedades.

Fillol destaca la particularidad de que este tipo de ciruelo no engorda porque el árbol florecía mucho y solía producir una gran cantidad de frutos, hasta tal punto de que «no le daba tiempo» a aumentar de tamaño. Aunque ya se fueron retirando hace años porque no funcionaban bien en los mercados internacionales, el agricultor recalca que hay tiendas y otros negocios de diferentes puntos de España donde el producto es muy apreciado y lo piden asiduamente. Son pocos quienes lo cultivan, pero la demanda funcionaba. Ahora lo que no hay es oferta. De hecho, se venden a buenos precios, pero «si no hay kilos no valen de nada», apunta Fillol. «En la zona más cálida del pueblo no ha salido ningún ciruelo de fresa este año y en las más frescas apenas se registra un tercio de la cosecha normal», incide.

Disparidad en los cítricos

Por otra parte, de cara a la próxima cosecha citrícola se vaticina una merma importante en las variedades más tardías en la Costera, si bien en las más adelantadas —como la okitsu— la situación«parece un poco mejor» porque han florecido «bastante bien», a pesar de la sequía y las altas temperaturas.

De igual forma, se espera una buena cosecha del caqui, mientras que en el campo de la fruta de verano se ha dado un retroceso notable en algunas variedades como el ciruelo, frente a otras que han funcionado mejor, como el melocotón o el paraguayo. El secretario de la Unió también apunta al impacto apreciable del cambio climático en los naranjos. «Hace mucho calor y llevamos dos años viendo a los árboles sin vigor», indica. Los agricultores temen los efectos que puede acabar generando la sequía si continúa sin llover, en caso de que lleguen restricciones.

Mucho peor evolución registran este año los cultivos de secano como el olivo, que ha presentado una floración muy por debajo de lo que se consideraría normal en la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida. La vid también ha sufrido mucho por el impacto de la falta de precipitaciones y el calor.

