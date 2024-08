Los juegos olímpicos y la piscina Murta

La actualidad deportiva de la celebración de los Juegos Olímpicos de París permite al espectador fijarse en deportes minoritarios, como la natación y los saltos de trampolín, en los que la trayectoria de algunos países, repitiendo en el medallero, suele ser consecuencia de una práctica y fomento importante de estas disciplinas en sus sociedades, desde la época escolar, y con la habilitación de buenas instalaciones deportivas públicas en muchas ciudades de su territorio.

Hace ya décadas la práctica de la natación, y su fomento en el ámbito del valor social del deporte, estaba más enraizada en la sociedad española y las principales ciudades construyeron piscinas, algunas olímpicas, de uso público. En los años 70 del siglo XX, Xàtiva, con bastante más peso específico frente a la decadencia de hoy en el contexto valenciano, tuvo una magnífica piscina olímpica con trampolín de saltos, entre las mejores de las pocas existentes en España en ciudades de menos de 25.000 habitantes, que albergó competiciones deportivas regionales. Aquella magnífica instalación se dejó perder, hasta llegar a destruirla con fondos públicos, por un ignorante y mediocre criterio interesado de gestión política municipal. El ayuntamiento de Xàtiva arrasó una piscina que fue referente provincial y regional cuando se construyó, para convertirla en un pequeño estanque lúdico-temático, con el argumento que la antigua instalación no se podía mantener. Ahora, ni siquiera esta reducida instalación cuenta con un mantenimiento adecuado, produciéndose carencias en el cuidado del agua, deterioro de instalaciones, pintura resbaladiza, sillas y hamacas deterioradas, y con los vasos de las antiguas piscinas pequeña y mediana rellenados y tapados con una losa de pavimento abrasador. La piscina municipal Murta de Xàtiva está sobrepasada en su capacidad —que se ve todavía más mermada al activar los toboganes y con los cursos y escuelas—, carece de suficiente zona habilitada de sombra y las instalaciones se van deteriorando rápidamente, con desconchados y suciedad y sin servicio de bar-cafetería o máquinas expendedoras, a pesar de la inhóspita zona destinada a la comida, sin olvidar el trámite burocrático para tratar de obtener el bono de acceso de varios días, peregrinando más de una vez a distintas dependencias municipales, en la época de las nuevas tecnologías y la administración online. Además, durante la semana de Fira —y algunos días más—, cierra sus puertas, con la dudosa justificación del uso privativo para los espectáculos del anexo campo de fútbol o la imposibilidad de control del cumplimiento de las normas de baño durante la festividad. La mayoría de ellos son problemas cuya solución depende de haber invertido y preparado adecuadamente la temporada estival.

La falta de prioridad municipal sobre la Murta es flagrante a pesar que el máximo responsable municipal, en el pasado pleno, se vanagloriara de la actuación del equipo de gobierno desde 2015 en materia de instalaciones deportivas municipales ¿Y por qué no en la piscina Murta? Ha quedado claro que la gestión municipal de esta piscina hace años que olvidó que muchos y muchas setabenses no disponen ni de piscina, ni de la posibilidad de conducir o llegar hasta otras piscinas. Una vez más, no existe voluntad de solución por parte de los responsables, que ni son usuarios ni necesitan de su servicio. Y ante las numerosas y frecuentes reclamaciones por escrito de los usuarios no hay respuesta municipal, todo y que el concejal responsable prometió hace ya cinco años una mejora importante para «adaptarla a las necesidades reales de baño». Ha pasado el tiempo y todo sigue igual o peor.

Volviendo a los juegos olímpicos, con otra piscina Murta, renovada y ampliada, tal vez el renacido club de natación de la ciudad, que poco a poco va consiguiendo triunfos en distintas competiciones de la mano de jóvenes promesas, dispondría de un espacio digno en el que entrenar, al que acudir andando, sin necesidad de tener que ser llevados en coche hasta el extrarradio. n

Suscríbete para seguir leyendo