Mazón y Rodríguez alargan su luna de miel

A las puertas del Museu del Tèxtil de Ontinyent reinaba una apacible calma al filo de las diez de la mañana de ayer. Nada parecía presagiar que en el interior de este enclave estaba a punto de producirse un acontecimiento inédito en la historia de la ciudad. Nunca antes se había celebrado un pleno del Consell en la capital de la Vall d'Albaida, tal como atestigua el cronista oficial de la villa, Alfred Bernabeu.

Lejos de alterar el rumbo normal de la localidad, sin embargo, el cónclave que puso fin al curso político en la Comunitat Valenciana pasó bastante inadvertido entre el pueblo llano. Más allá de los cargos institucionales, los periodistas y el discreto grupo de agentes que integraban el dispositivo de seguridad, nadie más aguardaba la llegada del desfile perfectamente coordinado de coches oficiales que fueron descargando a los ocho consellers y conselleres y al president de la Generalitat.

Refugiados del sol, en primera línea de la comitiva anfitriona aguardaban a las autoridades autonómicas el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, junto a su número dos, la vicepresidenta de la diputación y teniente de alcalde Natàlia Enguix. Ellos fueron los encargados de dar la bienvenida oficial a cada uno de los invitados. Hubo saludos efusivos, amplias sonrisas, besos, abrazos y conversaciones insustanciales sobre el calor y la inminente llegada de las vacaciones, pero también se cruzaron palabras sobre inversiones y demandas pendientes.

La relación de cercanía bordeó la camaradería cuando apareció el jefe del Consell, que tras el correspondiente abrazo saludó a Rodríguez con un "¿cómo estás, tío?", como un amigo más. Carlos Mazón, con la voz tomada, confesó que iba con "couldina" en el cuerpo. "El cóctel Marciano", bromeó, en alusión al conseller de Sanidad.

Este clima distendido se prolongó hasta que comenzó el pleno, con media hora de retraso. Antes, el president saludó uno por uno a todos los regidores del consistorio y, tras un pequeño refrigerio, comenzaron las fotos de rigor para dejar constancia del momento histórico. En la primera instantánea, Rodríguez posó con los representantes del gobierno valenciano, y se le puso cara de conseller. Como si fuera uno más. Luego fueron colocándose los ediles del gobierno municipal y de la oposición. Los de Compromís portaban camisetas reivindicativas que mostraban su rechazo al cierre de especialidades en el hospital de Ontinyent, donde durante todo agosto no hay servicio de otorrino, pediatría, ginecología y cirugías.

"¿Cuántos millones habéis traído los consellers para Ontinyent hoy?", bromeó Mazón, entre foto y foto. "Luego dicen que no nos quieren. A la próxima que no nos inviten", deslizó. A continuación, las autoridades visitaron las instalaciones del museo, donde se están ejecutando los últimos retoques. Rodríguez volvió a aprovechar para trasladarle a Mazón alguna petición relacionada con el textil, que el president acogió de buen grado. El jefe del Consell se sentía a gusto y no parecía tener prisa por comenzar la reunión. Fue el alcalde quien zanjó la charla con un "bueno, ¿tendréis que trabajar, no?".

Como colofón, antes de la despedida, Rodríguez obsequió a todos los integrantes del Consell con una botella de un premiado aceite de la zona. El primer edil agradeció la elección de Ontinyent para el último pleno antes del verano, "por hacer visible la ciudad y ponernos en el mapa", a tiempo que hizo hincapié en la "muy buena relación" que une a ambas administraciones. Rodríguez confesó que la cita era también una "gran oportunidad" para "profundizar en las necesidades que tiene en Ontinyent y reivindicar lo que nuestra ciudad merece".

El aceite con el que el alcalde obsequió al president y al resto de consellers. / S.G.

El pacto de Ens Uneix con el PP para gobernar la diputación va acompañado de un amplio listado de inversiones que, de momento, están cumpliéndose a rajatabla. El alcalde puso el foco en el esperado inicio de las obras del nuevo Palacio de Justicia, sobre las que se esperan "buenas noticias en septiembre", tras una breve charla mantenida con la consellera. Desde el gobierno ontinyentí se subraya la necesidad de agilizar actuaciones ya en marcha, aunque también se añaden otras reivindicaciones por comenzar como la CV-60 o la mejora de la ronda sur. "Más que dinero falta tiempo", indican fuentes del ejecutivo.

En el gobierno local se interpreta la cita de ayer y las inversiones pactadas como un desagravio frente al sentimiento de olvido institucional e infrafinanciación que ha arrastrado tradicionalmente Ontinyent. "Hay mucha inversión, mucha esperanza en el futuro y una muy buena relación de coordinación", enfatizó Mazón, que elogió el "empaque" de la capital de la Vall y anunció que el pleno de este viernes "no será el último en Ontinyent, con toda seguridad".

De comida con Barrera

Rodríguez no es la única pieza que une al gobierno autonómico con la capital de la Vall. Los miembros del ejecutivo aprovecharon su estancia en la localidad para responder a otra invitación: la que les brindó el excompañero Vicente Barrera el día que dejo de ser expresidente y conseller por mandato expreso del líder supremo de Vox, Santiago Abascal, como consecuencia del enfrentamiento con el PP por el reparto de menores no acompañados entre comunidades.

Carlos Mazón, con Vicente Barrera, ayer. / A.C

Una vez terminada la sesión de trabajo en el Museu del Tèxtil, el Consell en bloque se desplazó a la finca que Barrera tiene en Ontinyent para degustar —a elección de cada uno— un plato de paella o de arroz al horno, típico de la zona. Como aperitivo, el propio dirigente voxista cocinó un gazpacho de la casa. Desde que abandonó el cargo, Barrera tenía el gusto de complacer a sus excompañeros con una comida de despedida y estos no dudaron en complacerle. Al encuentro no asistieron otros exconsellers de Vox. Fuentes del entorno del ‘president’ remacan que la política trató de dejarse en un segundo plato en la cita. Sin rencillas de por medio, los comensales disfrutaron de una agradable degustación gastronómica. n

