Los vecinos de Llutxent, en pie de guerra: "No podemos abrir las ventanas, el olor es insoportable"

La masiva manifestación que hace unos días recorrió las principales calles de Llutxent para reclamar soluciones a las molestias ocasionadas por la planta de biogás instalada en el municipio, con cerca de 700 asistentes en un pueblo de 2.300 habitantes, ha animado a los vecinos a intensificar la presión sobre las administraciones.

El pasado miércoles, en el Ayuntamiento de Llutxent se vivió un pleno con momentos de gran tensión: las quejas del público asistente por los fuertes olores y el tráfico de camiones asociado al complejo —diseñado para producir biometano y biofertilizantes transformando hasta 129.000 toneladas de residuos orgánicos— junto a las réplicas del gobierno municipal ocuparon más de una hora de la sesión.

«Nos vemos obligados a mantener cerradas las ventanas porque el olor es irrespirable y el problema se multiplica en verano, hasta el punto de que nos podemos dormir», resume el sentir el portavoz de la plataforma que encabeza la movilización ciudadana, MiguelCanet. En el pleno, el gobierno municipal defendió que la planta cuenta con los permisos de la Generalitat para funcionar y aseguró que hará todo cuanto esté en su mano para que se apliquen las medidas correctoras necesarias, confiando en que se implanten pronto los mecanismos de desodorización y limpieza de la planta contemplados en el proyecto para minimizar las molestias.

Pero las explicaciones y los razonamientos del consistorio no convencieron a los vecinos. «Lo que necesitamos es que nos clarifiquen las cantidades que tienen que entrar por la puerta del basurero y que se hagan las inversiones necesarias para solventar el problema de los purines. Han autorizado una planta a la que llegan productos de largas distancias sin que se pague una compensación económica al pueblo, buscando la máxima rentabilidad», sostiene Canet, que cifra en más de 70 los camiones que diariamente transitan por las dos principales arterias del pueblo, dejando un rastro de malos olores y algunos vertidos a su paso. «Es incomprensible y por eso la gente se ha echado a la calle.El ayuntamiento cometió un grave error al permitirlo», mantiene.

Desde la plataforma temen la «pérdida incalculable de valor» del pueblo y de las viviendas que se ubican en las dos vías principales por la problemática, a tiempo que cuestionan la posibilidad de que en un futuro la planta pueda ampliarse para tratar los purines, una cuestión que no está todavía clara. Canet tampoco ve claro el trazado alternativo que se plantea para los camiones por su alto coste y cree que la solución de las demandas es una «cuestión de voluntad» de las partes implicadas.

«Nos aseguran que va a acabarse»

«Mientras se ha estado haciendo la planta, el olor ha sido insoportable, pero la empresa y la conselleria nos aseguran que va a acabarse y nosotros vamos a estar atentos para exigir que así sea», remarcó en el pleno la alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà. «No vamos a aguantar esos olores que se han producido mientras se estaba haciendo la planta», incidió la primera edil en su respuesta a una de las intervenciones del público asistente.

Respecto a las molestias ocasionadas por los camiones que transportan la basura, Boscà afirmó que el ayuntamiento no tiene competencias en la materia, pero que va a «reclamar a la conselleria que ponga las medidas correctoras para que los camiones sean herméticos». «No vamos a escatimar esfuerzos, estamos luchando con todos los medios para que no haya problemas», insistió la alcaldesa, que planteó la creación de una comisión para abordar todos los problemas con un representante del pueblo. Boscà aseguró que la ampliación «no se hará si no hay consenso».

Desde la empresa han mantenido en todo momento que cumplen con todos los permisos y controles, tras defender su contribución en el ámbito de las energías renovables y la gestión sostenible de residuos.

Suscríbete para seguir leyendo