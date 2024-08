El PSPV de Ontinyent solicita un plan de choque para los recursos hídricos del ayuntamiento y medidas urgentes contra la sequía

El Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent, ha pedido medidas concretas ante la emergencia climática en las que nos encontramos y ante la "inacción o falta de previsión" por parte del Gobierno municipal, en cuanto a medidas concretas de ahorro de agua por el Consistorio. Solicita la convocatoria urgente del Consell de Medi Ambient para que se estudien medidas a tomar, con antelación suficiente “medidas drásticas por no haberse anticipado a la situación que se avecina".

Con fecha 26 de marzo de 2024, la Confederación Hidrográfica del Júcar declaró la situación excepcional por sequía extraordinaria en toda la demarcación a causa de la ausencia continuada de precipitaciones en gran parte de la cuenca por el hecho que el presente año hidrológico 2023-2024 está siendo el más seco de los últimos 33 años.

“Parece que el Ayuntamiento de Ontinyent solo se acuerda de los trámites administrativos de la publicación del Plan de Emergencias ante el riesgo de sequía, donde se le conmina al vecindario a que no podrá llenar la piscina en caso de sequía.” El regidor Socialista José Antonio Martínez lamenta “que el Ayuntamiento de Ontinyent no sea ejemplarizante y que no controle por ejemplo la pérdida de agua de riego en algunos parques como el caso del Benarrai”. “Hace semanas que los aspersores riegan a discreción sin control.”

En este contexto de sequía, se hace necesario adoptar medidas de ahorro de agua, con el fin de mejorar significativamente la eficiencia hídrica y, por consiguiente, el ahorro de agua en sus sistemas de regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos hídricos, porque si no llueve a lo largo de este año, la situación se agraviará en los próximos datos.

Martínez señala que la regidora de Medio Ambiente tiene que ser proactiva en el ahorro de agua en los sistemas de regulación, transporte, distribución en los parques y jardines de Ontinyent "existe una crisis hídrica importante.” Y urge la convocatoria del Consell de Medi Ambient como órgano de participación sectorial del cual forman parte todas las entidades que se ocupan de la defensa y promoción del Medio ambiente y desarrollan su actividad al término municipal de Ontinyent, como son representantes de la Administración, Grupos Políticos, Organizaciones Sindicales, Organizaciones empresariales, Consejo Escolar Municipal y Vecinal y miembros de las distintas asociaciones, para que estén informados de la situación y las medidas que se pueden adoptar ante esta situación.

Además, también solicita de la Generalitat la convocatoria de una línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos para que puedan llevar a cabo obras de emergencia. De esta manera, se podría asegurar el abastecimiento de agua a la población y a las actividades económicas que pudieran verse afectadas gravemente por la sequía.

Los socialistas recuerdan que los expertos están alertando de que "el problema puede persistir, ya que las previsiones apuntan a un otoño poco lluvioso", por lo que "estos planes de choque contra la sequía serían vitales incluso ante posibles restricciones en otras épocas del año".

Por ello, el Ayuntamiento “debe también estudiar medidas que ayuden a paliar el problema y decidir estrategias que permitan gestionar de una manera más eficiente los recursos existentes en un escenario de crisis climática cada vez más complicado”, señala el portavoz.

Martinez asegura que dar una respuesta adecuada al reto de la crisis que plantea el cambio climático debe ser una de las prioridades para el gobierno del Ayuntamiento de Ontinyent “por lo que se hace necesario poner sobre la mesa estrategias y acciones determinadas para dar una respuesta a los municipios que lo necesiten”.

En definitiva, se trata de dar una respuesta conjunta “desde la institución ante los riesgos de un fenómeno cada vez más severo y frecuente en nuestra provincia, ya que el agua es un recurso fundamental para nuestro territorio y absolutamente necesario para la generación de riqueza”, apunta el portavoz socialista.