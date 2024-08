Va transcorrent 2024, any dels «Cent d’Estellés». (El proper 4 de setembre farà cent anys del naixement de Vicent Andrés Estellés.) Abans dels comicis locals i autonòmics, les institucions valencianes —la Generalitat entre elles— enllestien tots els preparatius per a la commemoració. Dissortadament, el resultat del comicis permeteren l’entrada de Vox al govern de la Generalitat. El Consell, per pressions dels ultres —ara «barallats» amb el PP—, es desvinculà de l’efemèride estellesiana. El PP no necessitava molta empenta, però li vingué bé la coartada de Vox. Estellés era un home d’esquerres, sí, però mai no va tenir una militància concreta. A més, es veu obligat a dissimular la seua tirada durant el franquisme. En 1943, amb només dinou anys i sense el necessari batxillerat, havia entrat en l’Escola de Periodisme gràcies a les gestions del director de Jornada davant les autoritats franquistes. Este joven promete como periodista, es va argumentar des del periòdic, però no ha podido estudiar per falta de medios económicos. El jove faria les pràctiques a Levante i més endavant, en 1949, ingressaria en la plantilla de Las Provincias.

Tot açò ho contà Miquel Alberola en un article publicat al suplement del Llibre de la Fira de 1993. Estellés, que arribaria a ser cap de redacció, tindria com a directors Martí Domínguez, José Ombuena i Maria Consuelo Reyna, membre de la família Doménech, propietària del diari. Ombuena i Reyna foren els promotors del viratge de Las Províncias cap a la catalanofòbia. Qualsevol pot imaginar com seria la convivència d’Estellés amb aquests personatges. En 1978 es produeixen dos fets concatenats: María Consuelo és nomenada directora del diari i Vicent acut a Barcelona a rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. L’article d’Alberola adés esmentat es titulava «—Estellés se la ha jugado —va dir ella». A María Consuelo no li havien agradat les declaracions d’Estellés a Barcelona. L’escriptor fou acomiadat del diari. En realitat, les dissensions no eren noves. Des de l’inici de la Transició, Vicent Andrés Estellés havia estat temptat per polítics de tots els signes, inclús per Manuel Broseta, que acabaria militant en UCD.

Veien en Estellés el poeta del poble. Però ell es decantà per l’esquerra i el valencianisme, influït per gent com Joan Fuster. I la dreta mai no li ho ha perdonat. Des de la seua eixida forçosa de Las Provincias, Vicent es dedicà íntegrament a la creació literària. I a partir de llavors, les seues vingudes a Xàtiva es feren freqüents. He dedicat més d’una columna a recordar la seua figura, tan vinculada a la nostra ciutat. Hom podia veure’l al festival de la cançó, en diferents aplecs, en presentacions de llibres, concerts... El moment àlgid d’aquesta presència es produí en 1979. Va rebre l’encàrrec d’escriure un llibre per a l’Associació d’Amics de la Costera, que era presidida en aquell moment pel desaparegut Joan Juan Barberà. El poeta i la seua dona sojornaren uns dies a casa nostra. Estellés escriví posteriorment els poemes que acabarien completant el llibre Xàtiva. Aquesta obra preciosa, dedicada a la ciutat, va a reeditar-se. Fa tres dècades que ens va deixar l’enyorat Estellés. Durant aqueix temps, Xàtiva mai no ha cessat de recordar-lo. En 1993, any del traspàs, el suplement del Llibre de la Fira ja inicià el seguit d’homenatges.

Tanmateix, la dreta sempre ha tingut col·locat el poeta al panteó dels rebutjats en vida i després de morts. Això explica que les màximes institucions del país (la Generalitat, dues diputacions i ajuntaments importants en mans del PP i Vox) no hagen volgut celebrar oficialment el centenari del poeta valencià més gran des d’Ausiàs March. Però Xàtiva, fidel a la tradició, està recordant la figura d’Estellés. Amics de la Costera ha programat rutes literàries, reedicions i presentacions de llibres, recitals i exposicions per a celebrar els “Cent d’Estellés”. Jo tinc la satisfacció d’estar col·laborant en un projecte atractiu, la reedició en altre format d’aquell suplement de què ja s’ha parlat, el Quaderns de Xàtiva nº 5 (1993), avui difícil de trobar, per a posar-lo a l’abast de nous lectors. Recull firmes de diversos autors (Jesús Huguet, Joan Francesc Mira, Marc Granell, Toni Martínez, Jaume Pérez Montaner...) que glossen la vida i l’obra del poeta des de diferents punts de vista. En fi, tindrem tardor plena d’homenatges a Estellés. Continuem evocant la seua figura. n

Suscríbete para seguir leyendo