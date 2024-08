Cuatro miembros del Club Taekwondo Xàtiva, representarán a España en el mundial de gimnasia aeróbica en Italia

La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) ha publicado la lista de seleccionados que representarán a España en el “18th FIG Aerobic Gymnastics World Championships”,y el '”1th FIG Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions”, que se celebrarán a finales de septiembre, en Pésaro, Italia.

Un total de 24 gimnastas españoles, en categoría junior y 28 en categoría senior representarán a nuestro país en Pésaro, la capital Italiana de la Cultura 2024, que se convertirá del 20 al 29 de septiembre en la capital mundial de la Gimnasia Aeróbica. El Club Taekwondo Xàtiva, Sección Gimnasia, contribuirá al equipo nacional con cuatro miembros: tres gimnastas y una entrenadora.

Paula García Boix competirá en la categoría senior, mientras que Martina Melero Moreno y Lucía Gil Bolinches, lo harán en la categoría junior. Asimismo, Loles Ballester Francés, Directora Técnica del club, ha sido designada como Manager Team del equipo nacional en la categoría senior Con esta prestigiosa competición internacional, la temporada culmina de manera excepcional para nuestros gimnastas de nivel internacional (FIG).

Desde el Club Taekwondo Xàtiva. Sección Gimnasia, su Directora Técnica; Loles Ballester, ha querido manifestar:

"Es un orgullo para nuestro club contar con cuatro miembros en el equipo nacional, especialmente considerando la exigencia y dedicación que esta temporada ha requerido. Paula, Martina y Lucía, han trabajado incansablemente, mostrando no solo un talento extraordinario, sino también una gran capacidad de superación y compromiso en cada entrenamiento y competición. Este reconocimiento no es solo un reflejo de su esfuerzo personal, sino también del trabajo colectivo que realizamos en el club para fomentar una cultura de excelencia y compañerismo. Representar a España en una competición de tan alto nivel internacional, como el Mundial de Gimnasia Aeróbica, es un sueño hecho realidad para cualquier entrenador. Estamos seguras de que esta experiencia en Italia, será enriquecedora para todas; no solo en términos deportivos, sino también por los valores de trabajo en equipo y superación personal que intentamos inculcar diariamente a nuestros/as gimnastas." declaraba Ballester.