Una mujer dirige la cooperativa Sant Pere de Moixent por primera vez en sus 73 años de historia

La ingeniera agrícola Pavlina Peteva (Plovdiv,1981) lleva once días al frente de la cooperativa Sant Pere de Moixent. Es la nueva directora de la sociedad, sustituyendo en el cargo al enólogo Enrique Llobell.

En los últimos nueve años ha desempeñado trabajos técnicos en la entidad. Ahora se enfrenta al reto de luchar día tras día para sacar adelante un tipo de cultivo castigado por el clima y puesto en la picota por algunos ante el alza de precios. De origen búlgaro, Pavlina llegó a España hace 20 años: «Vine aquí con la idea de estar un año solamente en España, pero creo que me voy a quedar para siempre. Cuando llegué había acabado mis estudios, pero me costó un tiempo homologarlos. De hecho, tuve que cursar un año en la Universitat Politècnica de València (UPV) para ello».

Comenzó a trabajar en la cooperativa de Moixent en 2016: «Antes había estado en el departamento de parques y jardines del ayuntamiento de Xàtiva, pero eran trabajos de periodos cortos. En los últimos años he podido desarrollar mi carrera en Sant Pere». Accede a la dirección de una sociedad dedicada al cultivo del aceite de oliva en un contexto de subida de precios, lo que ha causado que se alcen muchas voces:«La causa de lo que ocurre está clara:en los últimos tiempos la climatología no acompaña, llevamos años con pocas lluvias, veníamos de un año con una cosecha media-alta, pero las cifras del presente ejercicio serán malas, la verdad».

Así, Peteva acompaña sus conclusiones con datos: «Hace tres años llegamos a los cuatro millones de toneladas, que bajaron a las 700 en la cosecha 2022/23. Un año después (2023-2024) rozamos los dos millones -1.850.000.000- y en la 24-25 nos tememos que la producción será de entre 200 y 250 toneladas, es muy poca cosecha. Este año va a ser devastador».

Ante esta situación, la ingeniera ha presentado un nuevo plan de gestión:«Contra el cambio climático no podemos hacer nada, pero sí queremos mejorar el apoyo técnico para los agricultores. El productor vendrá con su aceituna, pagará solo el precio del servicio que le hace la cooperativa -la molturación- y se llevará el aceite».

La nueva directora también destacó que la cooperativa Sant Pere de Moixent cuenta con unos 1.000 socios: «800 son pequeños agricultores, hablamos de productores con 500 kilos o 1000 kilos. Tenemos que ayudarles».

«Es la candidata adecuada»

Fernando José Mariño es el nuevo presidente de la cooperativa Sant Pere de Moixent. Accedió al cargo tras la última asamblea general, celebrada a finales de julio. Ayer valoró el nombramiento de Peteva:«Fue la primera medida que propuse. Es una persona que conocía. Hablé con muchos socios, vi su currículum y valoré su experiencia. Es una persona capacitada, es la candidata adecuada».

Por último, Mariño no esconde las negativas perspectivas para este año:«Tenemos una muy mala cosecha, no ha llovido y cuando floreció la flor del olivo hubo temperaturas muy altas que no dejaron que se desarrollara el fruto».

Pavlina Peteva con nueva junta rectora y el presidente de la cooperativa Sant Pere de Moixent. / Levante-EMV

