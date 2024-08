Auxilian a una persona mayor tras quedarse su brazo atrapado en Xàtiva

Ocurrió el pasado 6 de agosto, en las instalaciones de una residencia de ancianos de Xàtiva. La Policía Local de la capital de la Costera respondió a un aviso del 112 en el que se alertaba sobre la presencia de un hombre mayor que había metido el brazo entre dos barandillas y no lo podía sacar. Una patrulla se personó en el lugar de los hechos para investigar lo sucedido.

Así los agentes se encontraron "con un varón consciente y en buen estado, que tenía un brazo atrapado entre dos barandillas plegables de seguridad". "Por medios policiales consiguieron liberar el brazo del hombre, observándose una herida por la presión de las barandillas. Por ello, solicitaron asistencia sanitaria", prosiguen fuentes policiales.

Así, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) se trasladó hasta el lugar de los hechos y el equipo sanitario atendió al hombre, que no tuvo que ser trasladado hasta el hospital Lluís Alcanís.

Amonestación por llamar y no avisar después al 112

Por otra parte, un vecino de Xàtiva fue amonestado verbalmente el pasado 7 de agosto por llamar al 112, movilizar a Policía Local, Bomberos y equipos sanitarios a las dos y media de la mañana y luego encontrarse "bien".

Así, el incidente tuvo lugar en una vivienda del casco antiguo de Xàtiva. Un vecino llamó al 112 manifestando que no se encontraba bien. Se desplegó una patrulla de la Policía Local y el personal sanitario que estaba de guardia en el Centro de Salud Ausias March, que fueron al domicilio y comentaron a los agentes que llevaban más de 30 minutos llamando a la puerta y nadie contestaba. Tras llamar a la puerta de la vivienda y a todos los timbres del portal e intentar contactar con la persona que había llamado por teléfono se solicitó la presencia de los bomberos, que consiguieron acceder a la vivienda por una ventana. "En ese momento, la persona abrió la ventana. Bajó a abrir la puerta y le dijo a los agentes que ya se encontraba mejor. Que había llamado hace una hora, pero luego se había dormido. Por ello, fue amonestado verbalmente por las molestias causadas al no haber avisado al Centro de Emergencias 112 que ya no requería ningún servicio", exponen fuentes oficiales.

El equipo sanitario revisó a la persona y no detectó "ninguna anomalía para trasladarlo al Hospital, recomendándole que se quedara en el domicilio", apostillan las mismas fuentes.