El Ontinyent 1931 ficha juventud y velocidad con Garvin y Steven Sibille

El Ontinyent 1931 CF ha llegado al ecuador de la pretemporada. Durante estas semanas se ha podido ver a dos jugadores a prueba, Garvin Cachangi y Steven Sibille, los cuales han gustado al club. Por eso, el conjunto blanquinegro ha anunciado el fichaje de ambos jugadores, que ya son futbolistas del primer equipo a todos los efectos.

Garvin Gachangi es un extremo con doble nacionalidad, keniana y holandesa, que viene de hacer 10 goles en 11 partidos con el Villena. En la pretemporada impactó su debut contra el CE Bocairent, donde hizo un hat-trick. También dio el gol de la victoria contra el Villarreal ‘C’ en el II Trofeo Unión de Ontinyent.

“Este es un club donde me siento bien, y donde puedo desarrollarme como jugador. Soy un jugador creativo y puedo meter muchos goles. He sido muy recibido por el equipo, y me he adaptado bien al grupo”, ha manifestado Garvin, quien tiene 22 años.

Fichaje del lateral derecho Steven Sibille / Ontinyent 1931 CF

Por otro lado, Steven Sibille es un lateral derecho argentino que viene de jugar a Tercera RFEF con la Ponferradina ‘B’. Se define como un jugador rápido, fuerte en la marca y con gran recorrido para pasar al ataque. También ha hecho buenas actuaciones en pretemporada con el equipo. Además, se ha formado en equipos como el Torrent CF y el UD Alzira.

Steven tiene 20 años, y estas han sido las suyas primeras palabras como blanquinegro: “Me hablaron muy bien del Ontinyent. El año pasado quedó 3.º e hizo play-off a 2.ª RFEF. Te interesa el proyecto, la gente y la afición. No hay nada mejor que haber podido venir aquí. Estoy muy contento con los compañeros. Hay un gran grupo. Me han hecho sentir muy bien, y estoy feliz de poder estar aquí".