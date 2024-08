El PSPV reclama "medidas concretas para frenar la acumulación de basura y muebles en las calles" de Ontinyent

El grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Ontinyent ha pedido al gobierno local "medidas concretas en la gestión de residuos, ante el creciente problema del abandono de muebles, electrodomésticos y basura en las calles". "La situación se ha vuelto insostenible, con un aumento significativo de voluminosos dejados en la vía pública", aseguran. Pero, además, se muestran !preocupados por cómo afecte a la imagen de la ciudad en las próximas fiestas".

A su vez, las mismas fuentes recuerdan que "en el Pleno de hace casi un año pedimos al equipo de gobierno de En Uneix si tenían datos de la efectividad de las campañas anteriores. No nos han ofrecido ningún dato objetivo, y cada vez la sensación en materia de trastos es de mayor caos".

"Los socialistas creemos que la campaña que está haciendo la Concejalia de Medio Ambiente va por el estilo: una improvisación. Una campaña debe tener un objetivo claro, y luego medir los resultados; y rediseñar acciones. Solo con datos podemos avanzar. Todo tiene un coste, y lo más importante es que no se desperdicie ni un solo euro en acciones de concienciación", exponen.

Los socialistas también insisten "en que el problema no sólo afecta a la imagen de nuestra ciudad, sino que también puede generar problemas de salubridad y obstruir el paso peatonal, creando un entorno caótico y poco seguro".

«El Ayuntamiento debe tomar medidas para informar a la ciudadanía sobre cómo manejar sus residuos voluminosos de manera adecuada. No basta con culpar a los ciudadanos por el abandono de trastos en la calle, se requiere una acción proactiva para garantizar que todos conozcan los procedimientos correctos», manifiesta el portavoz municipal del PSOE en el Consistorio, José Antonio Martínez.

Imagen de basura acumulada delante de un contenedor en Ontinyent. / Levante-EMV

Martínez destaca que "muchos ciudadanos no están al tanto del procedimiento adecuado para deshacerse de estos objetos, lo que incluye contactar con el Ayuntamiento para coordinar su recogida. En materia de residuos las administraciones deben acompañar al ciudadano, no son sólo cuñas de radio, reparto de trípticos, etc. Es una metodología de años y años. No una improvisación, que es la sensación que tenemos del equipo de gobierno del Sr. Rodriguez en materia de campaña de residuos".

Es por ello por lo que insiste en instar "al gobierno a lanzar una verdadera campaña de concienciación para que juntos podamos mantener nuestra ciudad limpia. Es una cuestión de responsabilidad compartida y de trabajar juntos por el bienestar".