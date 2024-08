«He ido a otras ferias y no hay ninguna como la de Xàtiva»

¿Cómo ha llegado hasta aquí?

Querer ser Reina de la fiesta de Xàtiva no te viene de repente. Las que se presentan ya lo llevan muy dentro, son de famlia muy ‘firera’. En mi caso yo tengo la suerte de que mis bisabuelos ya lo eran. Él tenía su carrito con pomeles dolçes en la Fira. A mi abuela se la llevaba por la Fira, que siempre ha sido muy importante en mi familia. Y con mi abuelo iba a que tiraran el garrotet.

Es un año especial para la familia.

Quería presentarme ya hace unos años, pero se me pasaba. Este año, cuando se abrió el plazo dije ‘este año es’. Mi abuela falleció en abril y es como un homenaje a ella. Me hubiese gustado que hubiese sido el año pasado y lo hubiese podido ver, pero... Desde que me eligieron, mi madre y yo vamos por la calle y la gente nos dice: «Ay, y lo que le hubiera gustado ver a tu abuela verte. Pero son lágrimas de alegría más que de tristeza. Ser Reina es por lo que viene de familia».

Y nunca es tarde.

Mira, cuando te vas haciendo más mayor esa ilusión de ir a la Fira no cambia. Da igual que tengas 5 años, 15, que 40. Está compuesta por muchos actos para que todo el mundo pueda disfrutar de ella, pequeños y mayores. No hay edad para la Fira.

¿Qué es lo que más le gusta?

Que venga la gente de fuera. Tengo muchos amigos de fuera y les digo: «Vingueu a la Fira, que está todo, conciertos, motos, teatro, y para todos los públicos». Es una feria muy completa, pensada para todo el mundo, en la que no te falta nada. Me preguntan sobre qué crees que le falta y y te digo que no sé qué decirte. He ido a otras ferias yno tienen nada que ver.

La Reina de la Fira de Xàtiva, Ángela Agustí, con sus acompañantes / ED

¿Qué hacía usted en la Fira antes de ser Reina?

Es la mejor feria que conozco. La tengo a una calle de mi casa. Te levantas, das una vuelta, vuelves a casa a ducharte, vas al chiringuito, que si el bingo.... No hay tiempo para aburrirse. A casa solo vas a ducharte y otra vez a la calle.

Y como Reina, ¿qué elige?

El acto más emotivo como Reina de la Fira es la inauguración. Empiezas a decir: "Esto es es realidad, el sueño que tenías se ha cumplido", el de representar a tu ciudad, a la gente que ama Xàtiva, a la gente que no te conoce y quiere ir a verlo. No solo es cuestión de vestirte y tal, sino de lo que la gente te expresa, el amor de la gente. Pero todos los actos son muy bonitos. Como Reina vas de forma diferente a los conciertos y puedes conocer al grupo. El 17 viene Juan Magán y lo voy a conocer. Eso es increíble. Esa es otra de las cosas que si no eres Reina no puedes vivirlo. Ser Reina es conocer la feria desde otra perspectiva. También es emocionante el acto de les albaes, a las 2 de la mañana, porque te cantan a ti y te sientes muy especial.

¿A qué se dedica Ángela Agustí Bordera?

Acabé el Ciclo de Técnico de Laboratorio este año. Después hice el selectivo porque quería estudiar Bioquímica y Ciencias Biomédicas. En septiembre empiezo.

¿Cuáles son sus aficiones?

Mis padres, desde muy jóvenes, eran profesores de baile. Yo me he criado escuchando canciones. Para mí bailar con mis padres es lo mejor del mundo. Poca gente tiene esto de poder disfrutar del baile con sus padres. Tenemos un apartamento y por la noches bailamos. Desde los tres años bailo salsa y merengue. Ahora ya tengo la gracia. Tambiénhe ido a gimnasia rítmica, ya que soy muy bailarina.