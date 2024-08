El clásico tiovivo de la Fira de Xàtiva cumple 25 años

La Fira de Xàtiva ya está aquí. El acto inaugural está programado para las diez y media de esta noche en el campo de la Murta, aunque quizás la previsión de lluvia obligue a trasladarlo al Teatre principal. Sea como fuere, Xàtiva lleva días preparándose para su semana grande. Y una de las zonas más visitadas del «reial de la Fira» es el tramo poblado por las atracciones.

Grandes y pequeños no dudan a la hora de disfrutar del amplio abanico de opciones. Y en 2024 no faltará a la cita el clásico tiovivo, que en la edición de este año del evento setabense cumplirá un cuarto de siglo viniendo a la ciudad. Pedro Tortosa es el responsable de la empresa «Caballitos la setabense», que trae desde hace años la atracción a la capital de la Costera. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que «la que cumple 25 años es la instalación actual, pero llevamos más de 100 viniendo a la Fira». Este año montan otra atracción: «el bombero o el autobús». «Mi abuelo ya venía a Xàtiva con la misma empresa. La verdad es que todo ha cambiado mucho, todo es más moderno, quizás más bonito, hay más seguridad», explicó el feriante. También comentó que le han cambiado de ubicación: «Habrá que ver cómo va todo. Los niños siguen pidiendo subir al tiovivo, eso no se pierde. Xàtiva es de lo más gordo que tenemos en agosto, aunque la feria más importante es la de Albacete».

Imagen de la noria que se monta en 2024 en la Fira de Xàtiva. / José Luis G. Llagües

Una noria accesible

Otro de los «platos fuertes» de la zona de atracciones de la edición 2024 de la Fira de Xàtiva es la noria. Instalada por la firma Berral Atracciones, llega a 30 metros de altura y cuenta con un total de 24 cabinas refrigeradas y accesibles. En la presentación de la programación se explicó que la atracción es gratuita para personas con movilidad reducida. Fernando Berral, responsable de la empresa, atendió a este diario y explico que «es la primera vez que venimos a Xàtiva con esta noria. El precio por el viaje será de 5 euros y creo que ya estará operativa el 13 por la noche. Aunque llueva, podremos funcionar sin problemas».

