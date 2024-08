Laia Alborch: de peluquera a campeona de España de BTT

De peluquera a campeona de España de BTT en la modalidad de ultramarathon, esta es la historia de Laia Alborch Benavent, de 22 años y vecina de Quatretonda en la Vall d'Albaida.

Alborch se proclamó sorprendentemente este pasado mes de julio en Lalín nueva campeona de España en la categoría sub 23, defendiendo los colores de la Federación Valenciana.

En tan solo dos años la joven de Quatretonda se ha situado como una de las mejores semiprofesionales en esta especialidad y sin dejar de trabajar de peluquera, que es a lo que se dedica. "Saco el tiempo de donde sea para poder entrenar está disciplina que requiere muchas horas. Todo se puede compaginar, trabajar en la peluquería e ir con la bici".

"Me enganche al ciclismo hace tan solo dos años y cada día que pasa aún me gusta más, he realizado también carreras en la modalidad de ruta donde debuté en Aiacor, además he hecho también gravel. Es posible que para el próximo año me dedique un poco más a la carretera", confirma Alborch.

Laia Alborch con su medalla de oro / Levante-emv

En estos momentos, la de Quatretonda tiene dos buenas ofertas para disputar el próximo año la challenge femenina, como es el caso de la Universidad Politécnica de Valencia y el Pgfabio murciano. "Me lo estoy pensando que podemos hacer para el 2025, aunque tengo claro que el BTT no me lo quiero dejar".

Sin embargo, la joven ciclista no amaga el sueño de poder llegar algún día a ser profesional junto a su amigo Miquel Faus en el Scott- Calabandida. "Llegar ahí sería mi sueño, pero para ello debo de entrenar mucho más y que las cosas me salgan bien".

Una Laia Alborch que este año se ha adjudicado el campeonato autonómico de ultramarathon, además de la Gigante Small que es la versión más corta del Gigante de Piedra, además del título nacional donde el pasado año obtuvo la medalla de plata.