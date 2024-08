Xàtiva se adentra en la Fira con la preparación de los espacios escénicos

A pocas horas de que se inaugure la Fira d’Agost 2024 -este miércoles, 22:30h-, y con el aire firero ya respirándose en el ambiente, Xàtiva se adentra en los días grandes de su fiesta mayor con la preparación de los espacios escénicos que acogerán las principales actuaciones musicales y teatrales de la programación. El ayuntamiento acaba de adjudicar los contratos para las dotaciones técnicas de los escenarios del campo de la Murta, la Plaça de la Seu y para el Festival Al Ras, que se celebra en el Jardí de la Pau.

El gobierno de Roger Cerdà adjudicaba este lunes, 12 de agosto, a la empresa Prodenat Musics SL el contrato mixto de suministro e instalación de la dotación técnica de iluminación, sonido y estructuras del campo de la Murta en la Fira. La única empresa que concurrió a la licitación asume el contrato por 110.110 euros y se encargará tanto del suministro, instalación, montaje de material técnico y servicios de control técnico, como del montaje del escenario y aforo del recinto para las actuaciones en la Murta. Dotará, así, a los artistas que intervienen en este espacio durante la Fira, de todo el equipamiento audiovisual y de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo las actuaciones (luz, sonido e imagen y montaje del escenario). También aporta el personal necesario para operar estos equipamientos, así como para su montaje y desmontaje.

La Murta es el escenario principal de la Fira d’Agost, donde tiene lugar el acto de inauguración -aunque este año, si llueve tal como marcan las previsiones meteorológicas, el acto podría trasladarse a un recinto cerrado, como el Gran Teatre-, protagonizado por la Reina de la Fira, Àngela Agustí Bordera, y sus damas de honor, y con el concierto de Pep Gimeno, ‘Botifarra’, con las bandas de música. La Mura también es el espacio escénico de la clausura de la Fira, donde la Reina despide su reinado, este año con el espectáculo This is Michael, de homenaje a Michael Jackson. En el mismo escenario también actuarán este año Juan Magan, con un concierto el día 17; Ana Mena, el día 19; los grupos La Fumiga, The Tyets y Lia Kali en la Nit Jove del 16 de agosto; o la orquesta que ameniza la cena de jubilados, el día 18.

El Ayuntamiento de Xàtiva también ha adjudicado el contrato de suministro y servicios para la instalación, montaje de material técnico y servicios de control técnico para las actuaciones previstas en los espacios de la Plaça de la Seu y el Festival Al Ras. Este contrato se ha dividido en dos lotes, uno para el escenario de la Seu, que ha sido adjudicado a Audio-net Alquiler Profesional SL por 23.403,82 euros; y otro lote para el Festival Al Ras, que asume la empresa TM2 Audiovisual SL, con sede en l’Alcúdia de Crespins, por un importe de 20.328 euros. El contrato incluye los servicios de luminotecnia y de iluminación natural, de instalación de equipos de sonido y servicios de carga, descarga y almacenaje.

El espacio escénico de la Seu albergará esta Fira 2024 el XXVII Festival de la Cançó con un concierto de Andreu Valor y con Vicent Andrés Estellés como protagonista, en el año que se celebra el centenario de su nacimiento. Será el día 15, mientras que el día 16 llegará el primer espectáculo teatral de esta edición de la Fira a este escenario, con la comedia “Win, win”, de la compañía La Negra. Otra comedia, “L'últim ball”, de l’Horta Teatre, centrará la programación del día 17 en la Plaça de la Seu, que el día 18 acogerá la obra “El moble” de Albena Teatre. La Seu cerrará la programación de Fira el día 19 con “War baby”, de la compañía Yllana.

El Festival Al Ras está destinado, principalmente, a la juventud y por el escenario del Jardí de la Pau pasarán Dj’s como Pablo Grimaltos, Kike Samit, Patri Hernán, Xarly Martínez, Hugo Medina Bruno Mateu, Carlos Llàcer, Mark o Ernest Mossan, entre otros. También actuarán los grupos Disoluto y El Mundo de Wayne, en la Nit de Rock del día 17 o la Orquesta Platino y Rainbow Party en la Fiesta LGTBI prevista para el 18 de agosto. El día 19 actuará la orquesta Human.

Otros contratos

El consistorio setabense también ha adjudicado estos días el contrato de servicios para la vigilancia de seguridad, vigilancia de explosivos, servicios auxiliares y servicios específicos de admisión para la Fira d’Agost, al Grupo Torneo Seguridad SLU por 112.935 euros. El contrato de servicios de personal para los cortes de calles y el control de acceso de vehículos a la Fira se ha adjudicado a la empresa Interim Services Solutions SL, por 85.102 euros.