Cremades, Beneyto y Hernández triunfan en la 71ª edición de la carrera urbana de Xàtiva

El universo de las dos ruedas ha invadido hoy de nuevo las principales arterias de Xàtiva con motivo de la 71ª edición de la carrera urbana que la ciudad acoge desde hace décadas dentro de la programación de la Fira. Hasta 8.000 personas -según la organización- han disfrutado de un evento que está más que asentado en el panorama festivo del municipio.

Antonio Sarrión, presidente del Club Moto Ruta de Xàtiva, ha atendido a Levante-EMV, destacando la alta participación de gente y pilotos: «Estamos muy contentos. Una de las grandes razones del éxito del evento es que contamos con el interés de los pilotos y los clubes. Mucha gente se saca licencia para correr aquí. Eso quiere decir que tenemos una prueba con mucha saluda y muchos adeptos».

«Se sacan la licencia porque no es normal poder correr con tanta gente, mantenemos la carrera urbana porque la gente es muy fiel. El público sabe que el 15 de agosto es el día de la carrera, es ideal pasar la mañana en Xàtiva viendo el trofeo de motos y después alargar el día. Siempre es difícil hablar de cifras, también hay espectadores en los balcones, pero fácilmente estaremos hablando de 8.000 personas», expuso Sarrión.

Consultado sobre la cuestión del privilegio de ser la carrera urbana más antigua de España, Sarrión ha detallado que «nosotros creemos que sí es así. Es cierto que hay una cierta pugna con la de Bañeza, quizás somos del mismo año. Lo que nadie puede discutir es que en Xàtiva llevamos de seis a ocho pruebas más organizadas en nuestra historia. Esto es así».

En el terreno deportivo, Aitor Cremades se llevó el primer premio en la categoría Supermotard, consiguiendo su cuarta victoria. El piloto del MC Algueña estuvo acompañado en el podio por Vicente Juan (MR Xàtiva) y Juan Antonio Mompó (Ciutat d’Albaida). Cremades atendió a los medios al finalizar la prueba y declaró que «es el cuarto año consecutivo que gano. Desde el primer año que vine me sentí como en casa, me sentí arropado por la gente, por la organización... es un conjunto de cosas». «Desde los 13 años pensaba en venir aquí. Este año he podido controlar bastante la prueba, marcando la pauta y las vueltas rápidas desde el principio. He podido ir como un martillo y me ha salido todo bien», expuso el ganador.

En la categoría de 80 centímetros cúbicos triunfo el enguerinoi Javier Beneyto (MR Xàtiva), que estuvo acompañado en los primeros puestos por Jordi Gorba (MC Locos por la moto) y Juan Esteban Rivera (Ciutat d’Albaida).

Visiblemente emocionado, Beneyto comentó tras la prueba que necesitaba esta victoria: «Llevo dos años muy mal, pero he podido ganar hoy. Tenía las cosas claras y los deberes hechos, he venido a por todas. Digo claro ya que me despido de la carrera. Quería ganar por mi tío que falleció, corrí hace dos adrede por él. Los dos años anteriores rompí. He podido ganar al final. Empecé bien, pero hubo un accidente. En carrera he corrido con dolor en la pierna, pero he podido escaparme. Ya había ganado aquí, pero siempre es una gran sensación hacerlo otra vez».

Agustí Perales Iborra

Por último, en Clásicas ganó Enrique Hernández (RPM Castellón) y Jorge Santiago Cabanes (MC Algueña) y Moisés Giménez (MR Xàtiva) fueron segundo y tercero. Hernández expuso que «esta es una categoría nueva para mí, venía de Supermotard. La semana pasada me estrené y ahora he podido ganar en Xàtiva. Mi padre es de Anna y para mi es muy importante estar aquí. Corro con una Ossa, una moto que funciona muy bien. Correr con estas fotos es diferente, no hace nada igual que las fotos más actuales».

Homenajes

Este año también se ha rendido homenaja al fotógrafo Pedro J. Vallespí -colaborador de Levante-EMV- y a Paco «Soqueta», un histórico del motociclismo valencianos. Ambos recibieron una placa conmemorativa.