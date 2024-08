Cerca de 150 corredores participarán el la 35 edición del Trofeo Fira d'Agost de Xàtiva

Este próximo lunes 19 de agosto a partir de las 10:15 horas tendrá lugar la 35 edición del Trofeo Fira d'Agost de Xàtiva, prueba puntuable para la challenge de la Comunidad Valenciana en las categorías elite y sub 23.

Los cerca de 150 corredores de casi toda España deberán de realizar los 162 kilómetros que consta está durísima prueba con cuatro ascensiones cada una de los puertos de Benigànim y Serra Grossa de tercera categoría. Un circuito similar al del pasado año donde solo pudieron acabar unos cincuenta corredores.

Está prueba se iniciará en la calle de la bajada de la estación de Xativa para dirigirse hacia El Genovés donde los corredores darán un par de vueltas antes que coger el circuito grande donde los participantes deberán realizar cuatro vueltas para finalizar en el mismo lugar de la salida hacia las 14:20 horas.

Favoritos

Entre la nómina de favoritos aparece el equipo semiprofesional de Alberto Contador, o sea el Polti Kometa, que trae a todos los corredores, no en vano, pues esta será una de sus últimas carreras en esta categoría ya que el bicampeón del Tour de Francia va a eliminar este equipo para enfocarse aun más al conjunto profesional. Entre los destacados aparecen los hermanos italianos Tomasso y Gabriele Bessega, Manuel Tenorio, Manuel Sanroma y un gran número de ciclistas transalpinos.

Otro gran equipo que viene con todo el potencial, es el murciano del Valverde Team que traerá a Andrés Imperial, Sergio Geerlings o De Paula. Además estará el Brocar-Ale con Josep Tomás, Mario Granero, Iban Gutiérrez y el ontinyentí Iker Soriano a la cabeza.

En cuanto al equipo local del Highlevel-Gsport, alineará a todo su equipo con el venezolano Ricardo Zurita que acaba de vencer en el cinturón de La Mancha y el mallorquín Jordi Artigues segundo en Toledo este pasado fin de semana. Además estarán los ciclistas comarcales como Emilio Llopis, Gorka Ortega y Hugo Carsi y por supuesto de Jonny Bennassar.

Además estará el vilarealense Marc Cabedo del Cortizo que a pesar de correr sin equipo se encuentra en muy buen estado de forma.

Cuadros que serán entregados a los ganadores / Levante-emv

En el caso de los premios, el club bicicletas Sanchis tiene destinados 600 euros en premios de los cuales 120 euros irán destinados al vencedor aunque lo más valioso serán los cuadros del artista local Miguel Soro que recibirán los campeones de cada clasificación además de los tres primeros.

Historia de la última edición

Tres historias diferentes ha deparado el podio del 2023 del Trofeo Fira d'Agost de Xativa mientras que el ganador de la pasada edición el tarraconense Edgar Curto ha cumplido su sueño de llegar a profesionales con el conjunto mallorquín del Arabay, precisamente esta misma semana se encuentra en Rumania. El segundo clasificado Adrián Albiach ha visto como su futuro en el ciclismo semiprofesional terminaba tras las promesas no cumplidas por el equipo amateur del Arabay que trunco las ilusiones de muchos jóvenes ciclistas. Sin embargo aun correrá en tierras setabenses para matar el gusanillo este joven valenciano que fue campeón autonómico sub 23 no hace mucho tiempo.

En cuanto al tercer clasificado, el mallorquín Francecs Benassar que militaba entonces en el Highlevel-Gsport sigue en el mismo sitio pero en un equipo potente como es el Cortizo. De momento su pase a profesionales tendrá que esperar.

Tres historias muy diferentes y que denota que todo lo que reluce no es oro. La profesión de ciclista es dura y muy poco agradecida y solo las ganas de triunfar de estos chicos hacen que este deporte siga en primera línea.