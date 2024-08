«Los casi 200 animales que vienen a Xàtiva son revisados por veterinarios»

La edición 2024 de la Fira del Bestiar de Xàtiva vive hoy su última jornada. La zona de estacionamiento del pabellón del voleibol -tal y cómo ha ocurrido durante los últimos ejercicios- ha sido el lugar escogido para instalar los boxes, corrales y el resto de puestos auxiliares en los que han descansado los animales; junto a la zona de las competiciones de «tiro y arrastre».

Luis Aparicio, responsable del centro hípico La Font del Saladrar, atendió ayer a Levante-EMV y analizó la edición de este año:«Hemos tenido mala suerte y nos pilló el mal tiempo al principio. Las fuertes lluvias lo descuadraron todo, no puedes traer animales en esas condiciones. Hemos tenido que ir transportándolos poco a poco. Algunas personas que debían venir no lo hicieron y tenemos menos caballos que el año pasado por estas causas».

Así, las instalaciones de la Fira del Bestiar cuentan con 44 boxes y 40 corrales. En los boxes se encuentran los ejemplares para exhibiciones, que no están en venta. Normalmente, se encuentran solos, excepto en los casos que se trata de una madre y un potro o potra. En los corrales descansan los animales que pueden ser vendidos y comprados. Según los organizadores este año han venido unos 100 equinos, más otros 100 que participan en el tiro arrastre: «Todos son revisados por veterinarios. Hay un especialista del ayuntamiento y otro de la cámara agraria. Todo el animal que entra está reglado, tiene su pasaporte y su guía de entrada. Y al salir deben contar con una guía de salida, con el visto bueno de un veterinario. Además, todas las compraventas están reguladas. Desde el 2010 que nos hicimos cargo desde el centro hípico se cumplen con todas las normativas», apostilló Aparicio.

Todos los consultados destacaron que la edición de este año está siendo un éxito: «La Fira del Bestiar tiene una buena salud, viene gente de todas las edades».

«Somos parte de la tradición»

El colectivo de tratantes de ganado se suele juntar cada día para almorzar. Ayer lo hicieron. Y tuvieron un momento para atender a este diario. Germán Lluch, procedente de Beneixida es uno de los veteranos de la cita: «Es cierto que tenemos algunos caballos menos que el año pasado, pero el interés de la gente se mantiene. Yo he traído once ejemplares y ya he vendido cuatro. Ya es un buen año».

«Aquí lo que ocurre es que el vendedor y el comprador tienen como un tira y afloja y se llega a un acuerdo. Seremos unos veinte vendedores, pero cada uno trabaja a su forma», prosiguió. «Venimos a Xàtiva, pasamos cuatro o cinco días juntos... es una tradición ya. Es algo que nos gusta», finalizó. Vicent Escriva, «pantaló», ha venido con tres animales:«He pedido por uno un millón de pesetas y me han dado 800.00o, aún no he cerrado el trato».

Los dos tratantes y el resto de la mesa fueron claros al ser consultado por las quejas de algunos: «Muchos de los que se quejan no saben de lo que hablan, son analfabetos del campo».