Ángela Fita cae en semifinales del ITF de Kursulimja Banja ante Bárbara Palicova

La tenista de Xàtiva, Ángela Fita Boluda no tuvo opción alguna de superar a la checa Bárbara Palicova en las semifinales del torneo ITF de Kursulimja Banja en Serbia y perdió por un contundente marcador de 6-3 y 6-2 en una hora y 22 minutos de partido.

Fita no supo aprovechar las bolas de break de que dispuso y esto le condenó a una derrota segura, ya que el marcador no refleja la igualdad del envite. Palicova no desperdicio la condición de tercera cabeza de serie y aprovecho la opción de llegar a una nueva final.

Sin embargo, la setabense ha realizado un buen torneo llegando a semifinales que le servirán para entrar en el top 300 o estar a las puertas de este objetivo.

Está semana Ángela Fita vuelve a la acción en la Republica Checa con motivo del torneo ITF de Prerov, de categoría W75 pero con 60.000 dólares en premios.