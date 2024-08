Jordi Artigues se proclama vencedor del Trofeu de Ciclisme Fira de Xàtiva

El ciclista mallorquín del equipo Highlevel-Gsport de Xàtiva Jordi Artigues ha sido el brillante vencedor del XXXV Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost de Xàtiva, celebrado este lunes por la mañana. La prueba, puntuable para la Challenge de la Comunitat Valenciana de categoría elite y sub 23, se ha disputado sobre un circuito de 162 kilómetros. Al fin, el equipo que dirige Antonio Llopis, del Genovés, fue profeta en su tierra y triunfó a lo grande en una mañana con mucho movimiento y donde los corredores locales han rayado a una gran altura en este momento tan importante.

Ciclistas participantes en la salida del Trofeu Fira de Xàtiva. / Perales Iborra

En la carrera, pronto se formarían escapadas y la más larga ha sido la que han protagonizado unos quince corredores, entre los que se encontraban los comarcales Emilio Llopis, Hugo Carsi e Iker Soriano, mientras que Eusebio Pascual ha sido el que ha coronado en varias ocasiones los puertos de la Serra Grossa y el de Benigànim hasta la penúltima vuelta. A falta de 10 kilómetros se han escapado el murciano Víctor Castellano y Mikel Castella, de Favara, pero han sido neutralizados en el último kilómetro por el equipo de Llopis, gracias a Joan Bennassar, que tapó el hueco y lanzó con un fuerte sprint hacia la victoria a Jordi Artigues, mientras que Pedri Crause, del equipo Brocar, ha acabado segundo. El corredor Emilio Llopis, del Genovés, ha obtenido una brillante tercera plaza en la mejor carrera de sus últimos dos años.

El resto de corredores de la comarca han terminado de la siguiente manera: Iker Soriano, de Ontinyent, en el puesto 47; Gorka Ortega, de Xàtiva, en el 70; Isma Llopis, del Genovés, ha sido 69º; y Hugo Carsi, de Canals, 73º.

La victoria por equipos ha sido para el Highlevel-Gsport, mientras que el trofeo de las metas volantes se lo ha llevado Alejandro Merenciano y la clasificación de la montaña ha sido para Eusebio Pascual.

Antonio Llopis apuntaba a Levante-EMV tras la carrera que "al fin hemos vencido en casa gracias a un Bennassar que ha sabido tapar ese hueco en el último momento. Hemos sabido controlar la prueba, en la escapada habíamos colocado a cuatro corredores y lo teníamos todo bien atado, pero en el momento clave no supimos ver a Castellano, que casi gana la carrera. Al final hemos logrado el triunfo por partida doble tras muchos años intentándolo", destacaba el director del equipo local Highlevel-Gsport.

En cuanto al tercer clasificado de la prueba y primer valenciano, Emilio Llopis declaraba que "me he encontrado muy bien, he estado siempre en cabeza. Era muy importante hacerlo bien en la carrera de casa y hoy he logrado subir al podio tras más de dos años. Sin duda el tercer puesto es como una victoria para mí", manifestaba satisfecho el ciclista del Genovés.

La Reina de la Fira, Àngela Agustí, inaugurando la carrera ciclista. / Perales Iborra

El XXXV Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost de Xàtiva, organizado por el Club Ciclista Bicicletes Sanchis y el ayuntamiento, ha sido inaugurado por la Reina de la Fira, Àngela Agustí Bordera, y su corte de honor, junto al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y Salvador Sanchis, del club organizador.