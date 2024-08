El estadio de la Murta acogió el pasado viernes la Nit Jove de la Fira de Xàtiva, un concierto que todos los años protagonizan grupos destinados a un público más joven. Lia Kali, The Tyets y la Fúmiga fueron los protagonistas de este año. El reivindicativo grupo de Alzira fue el encargado de cerrar la cita. Y sus integrantes tuvieron tiempo de lanzar diferentes proclamas en un evento multitudinario, donde se dieron cita miles de almas. No en vano, se alcanzó el "sold out", con todas las entradas vendidas.

Artur Martínez, uno de los dos cantantes de la banda, no dudó a la hora de repasar la última actualidad política con la invasión de Palestina y recordar la historia de la capital de la Costera: "recordáis que mataron, asesinaron a 12.000 personas. ¿Os suena de algo cuando un pueblo resiste y lo intentan ocupar?, eh Palestina!, eh Israel!. Pues lo mismo ocurrió aquí, Xàtiva. Los borbones siempre estarán con la cabeza hacia abajo hasta que pidan perdón de una puta vez. Esto va por nosotros y por ellos cuando vengan aquí, a vuestra casa, cuando pidan perdón 310 años después.Esto es ahora y esto habla País Valencià, al que nunca quemarán!".

Otro de los puntos álgidos de la cita, fue cuando el grupo entonó con el público la conocida "Malanguenya de Barxeta", que Pep Gimeno "Botifarra" rescató y popularizó hace años.