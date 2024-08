Àngela Agustí apura su reinado mirando «más tranquila» a la Clausura

A pocas horas de que la Fira d’Agost de Xàtiva 2024 llegue a su fin -esta noche a las 23 horas se celebra el acto de Clausura en el campo de la Murta-, la máxima representante de la fiesta setabense encara los últimos actos sin descanso y sin perder intensidad, pero más serena que en los primeros. La «experiencia» acumulada en los días ya vividos, los actos inaugurados, las actividades a las que ha asistido se notan en Àngela Agustí Bordera, quien asegura que mira al acto de esta noche, en el que se despedirá como Reina de la Fira 2024, «más tranquila. Con menos nervios que en la inauguración, que es el primer acto en el que te presentan oficialmente y todas las miradas están puestas sobre ti». «Ahora estoy más tranquila, aunque soy tímida y pensaba que en la inauguración iba a pasar más vergüenza. Pero soy bastante emocional y sé que en la Cloenda me emocionaré», revelaba ayer a este diario, tras realizar un balance de lo que ha sido su reinado hasta ahora.

Àngela describe esta Fira en la que es la máxima representante de la fiesta como «genial. Todo está saliendo muy bien y esperamos que acabe así. Toda la gente que trabaja en la Fira se vuelca en que todo salga bien».

La Reina de 2024 resalta la intensidad de la fiesta de Xàtiva, con una programación que no cesa, con actos día y noche, y la frenética actividad se nota en Àngela, que ayer prácticamente no tenía voz. «Es un no parar, no quieres perderte nada, porque todo es interesante, estamos muy orgullosas de todas las inauguraciones de los actos que hemos hecho. Quieres estar en todo y casi no duermes, y eso pasa factura. No tengo casi voz, pero intentaré reservarme para lo que queda», exponía ayer por la tarde Àngela, antes de la celebración de la Festa de les Paelles, uno de los actos más multitudinarios de la Fira, y del concierto de Ana Mena. Un ritmo frenético de la programación ferial que no ha sorprendido a la Reina, «me esperaba mucha actividad y me lo estoy pasando muy bien. En todos los actos disfruto mucho, me lo paso bien en todos los sitios. Mira, en la cena de los jubilados no paramos en toda la noche, hasta que finalizó la orquesta», explicaba divertida.

Espectáculo «This is Michael»

Hoy, a Àngela Agustí le espera una última jornada de Fira tan intensa como las cinco anteriores, con exhibiciones, mascletà y el concurso de bebedores de «orxata amb fartons». Pero entre toda la programación de hoy destacará un acto en el que Àngela tendrá un especial protagonismo, ya que se despedirá como Reina de 2024. Junto al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; a su corte de honor: Sandra García Gosalbes, Paula Boluda Bonora, Andrea Cuquerella Tortosa y Ana Gironés Soriano; y los acompañantes: Jorge García Martínez, Aarón Pla Lomas, Luis Ramon Pardo, Unax Moltó Punzano y Álvaro Lloret Belda, Àngela Agustí se dirigirá a toda la ciudadanía de Xàtiva y a los visitantes para proclamar su discurso de despedida como Reina. Tras ello tendrá lugar el espectáculo de clausura, el tributo a Michael Jackson, «This is Michael».