Denuncian la muerte de una perra con síntomas de envenenamiento en Ontinyent

Ocurrió el pasado sábado. Akila, una perra de la raza pastor alemán de ocho años de edad, falleció con síntomas de envenenamiento tras haber paseado por la zona de Benarrai de Ontinyent. Su dueño ha denunciado lo ocurrido ante la Policía Local y desde la protectora d’animals de la Vall d’Albaida han alertado sobre la situación al resto de titulares de mascotas residentes en la capital de la Vall d’Albaida para que extremen las precauciones ante la posible presencia de sustancias nocivas en la calzada.

Borja Ordinyana es el dueño del can fallecido. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que no se dio cuenta de lo que pasó:«La verdad es que no vi nada, no aprecié que mi perra comiera alguna sustancia que no debía. Corrió con la misma energía de siempre. Salimos por la tarde, como hacíamos todos los días». Sin embargo, los problemas comenzaron sobre las once de la noche:«A esa hora le puse la cena y estaba como indispuesta, como sino tuviera hambre, ya me quedé con la mosca detrás de la oreja. Era la primera vez que no quería comer, era raro».

Todo se complicó horas después: «Sobre las dos menos cuarto de la mañana tenía vértigos, se mareaba. Es la tercera vez que veo un caso de este tipo. Mi coche está en el taller, pero llamé a mis padres. Hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvarla. Cuando empezó a vomitar sangre ya supe que la habían envenenado. Es la segunda vez que me matan a un perro así. Lo he denunciado ante la Policía Local. Me ocurrió también con uno más pequeño, pero aquella vez sí pudimos salvarlo. No entiendo porqué la gente hace estas cosas, la verdad».

Diferentes avisos

La presencia de sustancias que pueden actuar como veneno para animales en diferentes zonas de Ontinyent ha causado la publicación de diferentes avisos en redes sociales durante las últimas semanas:«Cuidado con los perritos, algún desalmad@ está tirando esto y no por los parques, o por los pipí can, esto está en mi calle, donde también ay muchos gatitos, alimentados por voluntarios», exponía una residente, acompañando su denuncia con una foto en la que se aprecia la existencia de pequeñas bolitas de color azul en plena calzada. Serían estas partículas las que contendrían veneno.

A su vez, hace semanas también se alertó sobre la presencia de trozos de embutido con clavos en su interior.

Diciembre de 2021

No es la primera vez que suceden este tipo de situaciones en la Vall d’Albaida. Así, en diciembre de 2021 la Guardia investigó a un varón de 67 años de edad residente en la localidad tras identificarle como el presunto envenenador de mascotas que suscitó cierta alarma social en el municipio. Los hechos también sucedieron en verano.

Ahora, un ciudadano ha denunciado ante la Policía Local la muerte de su mascota. Desde el Ayuntamiento confirmaron que los hechos ya están en conocimiento del departamento de Medioambiente municipal.