La Fira de Xàtiva finaliza con un tributo a Michael Jackson

Ayer por la noche tuvo lugae el acto de clausura de la Fira d’Agost de Xàtiva 2024, después de seis días intensos en los que la música, la cultura y las actividades se han apoderado de la ciudad y de los diferentes espacios escénicos que han tenido una gran afluencia.

«Este año, como no podía ser de otra manera, hemos conseguido ser un punto de referencia en el territorio valenciano con una numerosísima afluencia todos y cada uno de los días de feria, así como en cada uno de los actos y espectáculos programados. Esto es lo que más nos gusta y para ello trabajamos cada año», expresó el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en su discurso, donde también destacó que ha recibido por parte de algunos feriantes mensajes positivos respecto a la cifra de ventas, especialmente en el primer día de Feria, superando incluso a otras ferias valencianas de renombre. «Cuestiones como estas, junto con la afluencia masiva de personas a los espectáculos programados en los seis espacios escénicos que hemos tenido en la edición de este año, que han estado llenos todas las noches, nos reafirman en la idea de que este es el modelo de feria que todas y todos queremos y, por tanto, el modelo de feria que debemos seguir potenciando año tras año».

La reina de la Fira de Xàtiva en 2024, Angela Agustín, con su acompañante, Jorge García. / Estudio Federico

Cerdà también puso énfasis en la decidida apuesta de este año por la reestructuración, sectorización, modernización y accesibilidad del recinto ferial. «Una apuesta que, según los comentarios recibidos, ha sido acertada y ha conseguido su objetivo, que no era otro que mejorar la imagen de la vertiente comercial de la feria y mejorar la experiencia de visita y compra en la feria»; y también hizo un agradecimiento especial a todas las personas que han hecho posible esta edición de la Feria. «Gracias a los artistas, a los deportistas, a los artesanos, a los comerciantes, a los voluntarios y, por supuesto, a las empresas patrocinadoras, a todos los trabajadores municipales, a las empresas de servicios de feria y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han colaborado para que todo funcione perfectamente».

La reina, visiblemente emocionada

Por su parte, la Reina de la Fira, Ángela Agustí Bordera, manifestó que «en esta Feria 2024 no solo he vivido el sueño de representar a mi ciudad, sino que he tenido el placer de conocer a todas las personas que hacen posible que, año tras año, la Albereda se llene de ilusión y que todos y todas las que vienen a Xàtiva disfruten de una feria auténtica y única en la que se comprometen a cuidar cada detalle para que todos se sientan partícipes de ella». La Reina finalizó su discurso haciendo mención a las palabras de Na Violant de Hungría: «vosotros sabéis que Xàtiva ha sido siempre mi ciudad amada, como amados son para mí, sus ciudadanos».

La música de Michael Jackson cierra la Feria

El acto de clausura de la Feria de Agosto 2024 ha finalizado con el espectáculo «This is Michael», un show internacional sobre Michael Jackson que ha conquistado el mundo y que cuenta con una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos, con un montaje escenográfico impactante que hace revivir al rey del pop.

El espectáculo tiene como protagonista a Lenny Jay, artista que ha pasado varias temporadas en el exitoso musical europeo sobre el rey del pop, y que cuenta con un increíble parecido físico y vocal con el propio Michael Jackson, lo que convierte «This is Michael» en una experiencia única.

Tras esta actuación, se lanzó un castillo de fuegos artificiales para dar por finalizada la edición 2024 de la Feria más antigua de la Comunidad Valenciana.