Francisco Peñuela afronta un próximo desafío en tierras portuguesas con la Volta al Jornal de Noticias

El ciclista venezolano, afincado en El Genovés, Francisco Peñuela afronta este próximo fin de semana su última participación en tierras portuguesas con la Volta al Jornal de Noticias de categoría profesional y con ocho etapas.

Peñuela, que milita en la escuadra lusa de Radio Popular, se encuentra con mucha motivación tras su gran papel en la pasada Volta a Portugal, donde consiguió el mayor triunfo de su carrera deportiva. "Fue un auténtico triunfo, necesitaba esta victoria porque me había quedado a las puertas en varias ocasiones", apuntaba a este periódico.

El corredor sudamericano sabe que llegar hasta aquí ha sido duro y largo y por este motivo da las gracias a Antonio Llopis, que para él "es un auténtico padre", "sin él hubiese sido imposible llegar a donde estoy ahora".

"Estuve el pasado año en la escuadra del Israel Premier Teach donde ralle a buena altura consiguiendo un segundo puesto en Italia, pero los jefes no me renovaron el contrato por pasar a categoría élite. Finalmente, conseguimos incorporarnos a la escuadra portuguesa de Radio Popular, donde este año ya he logrado varias victorias. Creo que lo estoy haciendo bien, pero el tiempo dirá", añade el corredor ubicado en El Genovés.

"Correr en Portugal no ha sido bajar un escalón, sino todo lo contrario tiene que servir para relanzar mi carrera y lograr que el próximo año pueda correr en una escuadra Pro Team", confía el ciclista.

"Mi ilusión sería correr en algún equipo español, ya que puedo adaptarme con ellos cómodamente, ya que hablamos el mismo idioma, de todas formas seguiré viviendo en El Genovés porque aquí me tratan como si fuera de casa, además tenemos un bonito grupo de entrenamiento donde nos juntamos casi todos los días", confirma el venezolano.

Peñuela, que estuvo presenciando el pasado trofeo Fira d'Agost de Xàtiva, matizó que Emilio Llopis rayó a una gran altura, le sorprendió como hizo también Carsi. Al fin el trabajo va saliendo.