“Mi impresión es que hay más gente en la Fira de Xàtiva que en Cocentaina”

La Fira d'Agost de Xàtiva 2024 ha dado un paso adelante en su apuesta por la modernización y la difusión cultural. Este año, influyentes figuras de las redes sociales, como influencers valencianos como Cabrafotuda, han visitado la feria, añadiendo un toque de frescura y contemporaneidad a una celebración con más de siete siglos de historia.

Fran Tudela, conocido como Cabrafotuda, contó con un estante que comercializaba artículos de su marca, como camisetas, o bolsas.

El creador de contenido, es principalmente conocido por sus publicaciones en redes sociales como Tik Tok o Instagram, donde pública contenido principalmente humorístico. “Hago contenido en redes desde el 2020, principalmente contenido divulgativo con un toque de humor, reivindico la lengua, las raíces, el ser conscientes de lo que tenemos y de lo que estamos perdiendo. Pretendo unificar a los valencianos, sobre todo la gente de habla catalana y poder crear una comunidad segura de gente que habla nuestra lengua”, confiesa el influencer Fran Tudela.

El influencer, que visitaba por primera vez la Fira d'Agost de Xàtiva, ha compartido con nosotros su experiencia y sorpresa. Al inicio, comentó que no había estado antes en la feria y que, tras su paso por la Fira de Cocentaina, una amiga le recomendó visitar la de Xàtiva. "Mi expectativa era que habría menos gente que en Cocentaina, ya que esa es más conocida", confesó. Sin embargo, su percepción cambió completamente tras pasar una semana en la ciudad. "Después de haber estado aquí y ver que todos los días no paraba de pasar gente, mi impresión es que hay incluso más personas que en Cocentaina", añadió.

El influencer quedó cautivado no solo por la feria en sí, sino también por la calidez y amabilidad de las personas que conoció. "La Fira d'Agost me ha sorprendido gratamente; es una feria increíble que me ha conquistado", expresó con entusiasmo. "No solo me he enamorado de la fira, sino también de la gente. Han sido extremadamente amables y acogedores. Me voy de Xàtiva encantado y con muchas ganas de volver el próximo año", concluyó.

Además, destacó el uso generalizado del valenciano en la feria, algo que le impresionó profundamente. "Todo el mundo con quien hablé lo hizo en valenciano, y me sorprendió lo normalizado que está su uso aquí", señaló. Mientras paseaba por la feria, solo escuchaba hablar en valenciano, incluso a los niños pequeños, lo que describió como "una maravilla, para mí es como una fantasía”.

La nueva voz de la fira

Además de Cabrafotuda, otro influencer valenciano que estuvo presente uno de los días de fira fue Alegriadepoble, conocido por su carisma, ganó repercusión en redes sociales con sus vídeos en los que pone en valor la montaña, la vida de pueblo, la lengua y la salud mental. A través de sus historias, el joven de Vallada mostró el encanto de la tradicional Fira d’Agost de Xàtiva.

Desde su origen en 1250, la Fira d’Agost ha sido un punto de encuentro para el comercio, la cultura y la tradición. Sin embargo, en esta edición de 2024, la feria ha sabido adaptarse a los tiempos actuales, incorporando a figuras clave del panorama digital que conectan con las nuevas generaciones. Alegriadepoble y Cabrafotuda, dos influencers que se han ganado un lugar destacado en la comunidad valenciana por su estilo auténtico y su humor cercano, no se quisieron perder la feria, llevando a sus seguidores una visión diferente de este evento histórico.

La participación de ambos no solo ha ayudado a difundir la Fira d'Agost entre sus miles de seguidores, sino que también ha contribuido a atraer a un público más joven, que quizás no hubiera considerado asistir a un evento tan tradicional. Pues los jóvenes de Xàtiva o de localidades cercanas si que conocen y acuden a la fira, pero el amplio público de los influencers ha llevado este evento a jóvenes de otros municipios desconocedores de la Fira de Xàtiva.

El impacto va más allá del ámbito digital. La presencia de ambos ha enriquecido la experiencia de los asistentes, conectando las tradiciones de la feria con las nuevas generaciones a través de sus plataformas digitales, la visibilidad en redes sociales ha ayudado a revitalizar la imagen de la Fira y a atraer visitantes de diferentes partes de la región, e incluso de fuera de ella.