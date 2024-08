«El Pou del Salze se ha secado, hacía años que esto no pasaba en Ontinyent»

La sequía que está azotando las comarcas de la Vall d’Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés -y toda la Comunitat Valenciana- tiene claros efectos en los parajes naturales. Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en el Pou Clar de Ontinyent. Así, desde la asociación de amigos de este paraje confirmaron esta semana que el agua ha dejado de brotar en el Pou del Salze: «Continuamos preocupadas por el agua en Ontinyent, el Pou del Salze ha dicho basta y ya no nace», expusieron en sus perfiles oficiales en redes.

Amics i Amigues del Pou Clar es una entidad muy dinámica en redes sociales que vigila la actividad en el paraje natural. Ayer sus miembros alertaron de los posibles perjuicios de la sequía si las lluvias no dan un respiro.

Vicente Montava fue el autor de las fotos compartidas en internet por la plataforma. Ayer atendió a este diario y explicó que «visito el paraje durante todo el año y lo cierto es que estamos padeciendo una sequía muy fuerte. Desde Marzo vi que había bajado el agua, pero del Salze salía bien entonces. Ha ido disminuyendo. Me gusta mucho caminar y también he ido a otras zonas del Clariano donde está todo muy seco, como Bocairent». «Esto ya ha pasado otras veces, yo recuerdo la sequía que sufrimos en el año 1985, cuando el Pou Clar se secó del todo y la administración aprovechó para dragarlo y sacar piedras».

Emilio Juan Peiró es otro de los usuarios veteranos del Pou Clar: «Lo normal es que el agua brote durante los 365 días del año, pero estamos sufriendo una sequía severa. La última tromba de agua no ha sido suficiente. Creo que hacía unos diez años que el Pou del Salze no se secaba del todo».

«Sino cambia la cosa, si en primavera no llueve lo que toca, podría ser que el año que viene en el Pou Clar no tuviéramos agua y eso es el que no queremos», prosiguió. Además, el miembro de la asociación de amigos del paraje expuso que la situación sería peor si Ontinyent mantuviera la industria de antes: «Antes, aquí había muchas empresas dedicadas a la estampación. Esa actividad gastaba mucha agua. Si las firmas hubieran sobrevivido, a lo mejor en el Pou Clar ahora mismo ya no habría agua», apostilló.

«Antes, la gente respetaba mucho más el agua»

Mari Carmen Gramage es otra de las usuarias que se preocupan por el paraje. Ayer explicó que «no llueve ni de broma y ahora se ha secado el Pou del Salze, ya no sale agua. Es algo que ha ocurrido otras veces, creo que en 1998 también se secó totalmente o estuvo a punto».

«Estamos pendientes de otras salidas de agua, para que el Pou Clar no se seque del todo. Lo cierto es que hay menos agua», puntualizó. Por último, Gramage comentó que las cosas han cambiado mucho en el Pou Clar: «Hay menos agua, pero es que la gente también la respeta menos. Vienen de fuera, llenan el paraje y hacen locuras. Se tiran desde no vienen, se bañan con ropa. Antes, la gente respetaba mucho más el agua y el paraje que tenemos».

