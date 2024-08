Xàtiva despide una edición 2024 de la Fira «con una mejor vertiente comercial»

Xàtiva despidió durante la edición 2024 de la Fira el pasado martes por la noche. La jornada de clausura de la semana grande setabense registró un más que notable afluencia. El estadio de la Murta se vio literalmente invadido por miles de personas.

Como es habitual, la cita contó con los discursos de Roger Cerda, alcalde de Xàtiva, y Ángela Agustí, reina de la Fira.

El primer edil agradeció el trabajo de todos los agentes que han participado en la edición 2024 del evento y defendió la reestructuración de la zona comercial, una de las novedades que más se han comentado este año:«Hemos hecho una apuesta decidía por la reestructuración, sectorización, modernización y accesibilidad de nuestro recinto ferial. Una apuesta que, según los comentarios recibidos, ha sido acertada y ha conseguido su objetivo que no era otro que mejorar la imagen de la vertiente comercial de la feria y mejorar la experiencia de visita y compra», expresó el primer edil.

«De hecho, algún que otro ‘firer’ que viene desde hace más tiempo nos ha llegado a comentar que el primer día de Fira de este año ha sido, en cuanto a las ventas, el mejor que ha tenido nunca en Xàtiva y que incluso ha superado a otras ferias valencianas de renombre», argumentó. La nueva disposición de los espacios comerciales de la Fira ha sido uno de los puntos más debatidos este año. Las redes sociales -uno de los terrenos con opiniones más dispares- han albergado discusiones al respecto. Las declaraciones de Cerdà dejan entrever que los cambios desplegados en la Fira de 2024 han llegado para quedarse.

«Lágrimas de tristeza»

La cita también contó con el discurso de despedida de Ángela Agustí, la reina de la Fira. Visiblemente emocionada, tuvo que parar varias veces y realizó su parlamento entre lágrimas:«Estas lágrimas de tristeza en mis ojos, por el fin de mi Fira soñada, se mezclan con las lágrimas de alegría más puras que lloraré, porque en esta Fira 2024, no solo he vivido el sueño de representar a mi ciudad, sino porque he tenido el placer de conocer a todas las personas que hacen posible que año tras año la Alameda se llene de ilusión».

«This is Michael»

La jornada de clausura finalizó con un tributo a Michael Jackson, en lo que parece ser un patrón escogido por el actual equipo de gobierno liderado por Cerdà. Tras los espectáculos en honor a Tina Turner (2022) y Mecano (2023), en el este caso se apostó por contratar la función «This is Michael», centrada en el amplío y profundo repertorio que dejó el bautizado como «Rey del pop».

Liderados por el performer Lenny Jay -de gran parecido a Jackson-, el elenco de artistas realizó un repaso a los mejores temas de la carrera del astro musical. «Thriller», «Beat it», «Billie Jean», «Smooth Criminal» o «Bad» no faltaron en una cita que causó que muchos presentes se levantaran de sus asientos. Jay llegó a ondear una bandera de la ciudad duante la interpretación de una de las canciones.

Eso sí, el tradicional castillo de fuegos artificiales fue disparado casi sin pausa tras el espectáculo musical. Unos minutos entre uno acto y otro se habrían agradecido.