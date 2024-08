El Consorci de Residus lleva a los pueblos la campaña "En festes no et deixes el COR"

El Consorci de Residus V5, COR, lleva a los municipios de su ámbito que están en fiestas la campaña "En festes no et deixes el COR". Un equipo de educadores ambientales del Consorcio para la Gestión de Residuos V5 está visitando las fiestas de los pueblos de su ámbito con esta campaña. Ayuntamientos como el de Guadasséquies, Alfarrasí, Bicorp y Vallada ya han participado en la campaña, donde se han habilitado puntos informativos para recordar a la población la importancia de la separación en origen y fomentar el uso de los contenedores de las diferentes fracciones también durante las fiestas, donde se dispara la generación de residuos. "En festes no et deixes el COR" promueve que todos los acontecimientos sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Esta semana se ha colaborado con las comparsas de Montaverner, donde acudió la presidenta del COR, Susana Navarro, que estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, Jorge Boluda, y también se ha colaborado con la Comisión de Fiestas de Beniatjar, con muy buena acogida por parte de los participantes, remarcan desde el Consorci.

Próximamente, el equipo de educación ambiental del COR se acercará a los municipios de La Pobla del Duc, Bellús y El Real de Gandia.