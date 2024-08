El Síndic reprende a Servicios Sociales por el retraso en el PIA de una persona dependiente de Xàtiva

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha reprendido a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda por el retraso en resolver el Programa Individual de Atención (PIA) de una persona dependiente de Xàtiva, a la que se le ha reconocido un Grado 3, el que se concede a los grandes dependientes, pero que aún está pendiente de que se le apruebe el PIA.

La persona afectada solicitó en noviembre de 2022 una revisión de su situación de dependencia. Hasta entonces tenía un Grado 1 reconocido, pero al empeorar su situación de salud, el 22 de noviembre de hace dos años presentó una solicitud para que se le revisara su situación. En julio de 2023 se le reconoció el Grado 3, el que se concede a las personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial y necesitan apoyo indispensable y continuo de otra persona, un Grado 3 que designa ya como gran dependiente a la persona que lo tiene reconocido. Pero la conselleria no había resuelto su programa individual de atención, lo que estaba causando perjuicios a la afectada.

Ante el retraso en la aprobación del PIA, la persona dependiente acudió el pasado mes de junio al Síndic de Greuges para exponer su caso y denunciar que la administración autonómica podría haber vulnerado sus derechos. Luna aceptó la queja de la afectada y su escrito quedó registrado el 13 de junio de este 2024, tras considerar el Síndic que la denuncia “se ajustaba a la normativa que rige el funcionamiento de esta institución”.

Tras registrar la queja, el Síndic solicitó a la Conselleria de Servicios Sociales un informe sobre el caso de la persona dependiente de Xàtiva y sobre los motivos del retraso en aprobarle el PIA. El departamento autonómico que dirige la consellera Susana Camarero pidió una ampliación del plazo para remitir el informe -el Síndic concede inicialmente un mes-, y el 18 de julio pasado presentó el informe en el que la conselleria señalaba que se le había ampliado el Programa Individual de Atención el día 3 de julio, reconociéndole el derecho a tener un servicio de centro de día, asignándole el Centre de Dia Pérez Bruschetti per a Malalts d’Alzheimer de Xàtiva, pero reconocía que “aún no se había resuelto la revisión del PIA”. La conselleria, además, no preveía una fecha concreta para esa resolución y alegaba que el motivo del retraso en aprobar el PIA a la persona de Xàtiva se debía al “elevado número de procedimientos de dependencia en tramitación”.

Con este informe, el Síndic evidencia que la Conselleria de Servicios Sociales “ha incumplido” el plazo de 6 meses para resolver la revisión del Programa Individual de Atención (PIA), por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencias de las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. Luna también recrimina a la conselleria que ha incumplido el plazo máximo establecido en la norma reguladora del correspondiente procedimiento para resolver y notificar dicha resolución. El Síndic de Greuges pone de manifiesto que la conselleria “ha vulnerado los derechos de la persona titular de la queja” y que Servicios Sociales tiene la obligación de “resolver y notificar en plazo”, así como la obligación de “emitir de oficio el certificado de eficacia del silencio administrativo de la solicitud”. Luna pide que se revise y evalúe el procedimiento técnico-administrativo para a resolución de expedientes de dependencia, al igual que las dotaciones presupuestarias necesarias para cumplir la legislación. Así, pide a la conselleria que “de manera urgente” emita la correspondiente resolución del nuevo PIA de la persona dependiente de Xàtiva, adecuándolo al nuevo grado reconocido [Grado 3] mediante la resolución del 5 de julio de 2023”. También reclama que la resolución del nuevo PIA incluya los efectos retroactivos correspondientes desde los seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud por parte de la persona afectada.

