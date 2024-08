«Si me dan 15 minutos más, me como 90 fartons en el concurso de Xàtiva»

Es una cita ya asentada en la programación de la Fira de Xàtiva. De hecho, es un acto oficial de la semana grande setabense. El concurso de comer fartons y beber horchata que se coordina cada año en l’Albereda causa cierta expectación. Y ya suma un total de 22 ediciones. El público no duda a la hora de acudir a la capital de la Costera para verlo en directo. Y las publicaciones en redes sociales se suceden durante varios días.

Uno de los protagonistas principales de los últimos años es Valentín Ferrer (el Beal, Cartagena, 14/10/1993) creador de contenido especializado en retos de comida extremos. Ha ganado las dos últimas ediciones, marcando un récord total de 82 fartons de una tacada en la del año 2023. A su vez, también consiguió la primera posición en el año 2019, tras engullir un total de 57 piezas de bollería.

«Yo ya como así»

Valentín atiende a este diario por teléfono. Han pasado unos días desde que se comiera 74 fartons, quedándose a 8 del récord que el mismo consiguió: «Creo que tenían miedo de quedarse sin fartons y en la última fase pusieron un tiempo de doce minutos, menos que en ediciones anteriores. Ya se lo comenté a los organizadores: me dan 15 minutos más de tiempo y llegó a los 90 fartons. Al año siguiente quiero llegar a esa cifra».

Valentín compagina su participación en este tipo de retos con su trabajo de administrativo:«Antes era militar, pero ahora trabajo de administrativo. Me estoy preparando para ser técnico sanitario, me falta algún curso». Consultado sobre sus inicios en este tipo de pruebas, explicó que «empecé mientras estaba en el ejército. Todo salió mientras viajaba por España. Hay restaurantes en el norte que hacen retos de comida muy grandes y ahí conocí a otros youtubers. Participo en estas citas desde el año 2018».

Hipertiroidismo

Cuestionado sobre sus sensaciones después de pegarse estos atracones, Ferer explicó que sufre una variante de hipertiroidismo que causa que tenga unos hábitos alimenticios diferentes:«Yo ya como así de normal, suelo hacer una comida grande o dos al día, pero con comida sana y varios kilogramos. Consumo muchas calorías de normal». Esta situación le sirve como ayuda en estos tipos de concursos:«Para mí es fácil participar. Lo malo es que yo no soy bueno si hablamos de velocidad, sino que sigo un ritmo constante. Si me hubieran dejado más tiempo podría haber seguido sin problema. Hay mucha gente que tiene lo mismo que yo», comentó.

«Conozco otros youtubers que hacen lo mismo que yo y cada uno tiene su método. Algunos entrenan mucho porque hay que quemar muchas calorías, ingerimos mucha comida», explicó.

Eso sí, remarcó que para participar en concursos de este tipo lo mejor es prepararse y hacer bien las cosas: «Hay gente que acaba mal, incluso podría morir. Yo lo hago todo con un control extremo, todos hacemos lo mismo. Nunca he tenido una mala experiencia. La única vez que pensé que había comido de más fue en un concurso de comer croquetas, que ingerí un total de 237. Eso son seis kilos, es mucha comida y toda la misma».

A su vez, explicó que él no realiza una amplia preparación, pero no es lo mismo en cada caso: «Yo tengo unas características fisiológicas diferentes, pero mis compañeros sí hacen ayunos de 24, 36 o 48 horas. O se hinchan a sandía o café antes para dilatar con comida que se procesa rápido». «Vine a Xàtiva porque me lo comentaron. La verdad es que es raro que lleven 22 ediciones en un concurso de este tipo. En España no suelen durar tanto. Hay uno en Santander que lleva tres años y ese sí parece que va a durar mucho».

Recientemente, Valentín Ferrer visitó los Estados Unidos y participó en algunos retos: «Aquello es otra cosa. Los concursos muchas veces son de pocos minutos y eso a mí no me beneficia. Hace unos años se hizo popular el programa ‘Crónicas carnívoras’ y ya te digo que aquel presentador no tendría nada que hacer con el nivel que hay ahora, tanto en Estados Unidos como en España».

Valentín Ferrer ha ganado los dos últimos concursos de comer fartons en Xàtiva y el año que viene quiere batir su récord de 82 piezas de bollería...