El pasado fin de semana Francia conmemoró el 80 aniversario de la liberación de París de la ocupación nazi. Los primeros en llegar a la capital gala aquella noche del 24 de agosto de 1944 fueron soldados de la Nueve, entre ellos 180 españoles republicanos, treinta valencianos, de los que destaca el setabense Ricardo Ángulo Bellver, cuya memoria está siendo reivindicada por el investigador Carlos Arruñada.

Ricardo Ángulo Bellver, el setabense de la Nueve, nació circunstancialmente en Villena en el mes de septiembre de 1916. Sin poder aún establecer el investigador Arruñada la causa, sólo puede afirmar que Ricardo pasó toda su infancia en el Barri de Sant Pere, junto a su familia, toda natural de Xàtiva. Ricardo fue un obrero mecánico afiliado a la CNT. Tras el golpe de estado y el comienzo de la Guerra Civil, se incorporó al frente en noviembre de 1937. Se integró en la tercera sección de la Segunda Compañía de la 26 División Republicana creada a partir de la militarización de la indómita columna Durruti. Tras participar en numerosas batallas, el 11 de febrero de 1039 tomó el camino del exilio, un día antes de que se produjera el bombardeo de la estación de Xàtiva. Para escapar de los campos de refugiados en la frontera gala se alistó en el ejército francés. A tenor de la biografía en construcción que Carlos Arruñada desgrana en su web de quarantamaulacv.es, sólo puede afirmar que Ricardo acabó enrolado en los Cuerpos Francos de África-CFA-, a la que se incorporó tergiversando sus señas de identidad. Se hizo llamar Ricardo Bellver, de Xàtiva, cuando en realidad tendría que haber sido Ricardo Ángulo, de Villena.

El investigador cuenta que de aquel cuerpo desertó al poco tiempo para unirse a las Fuerzas de la Francia Libre-FFL-bajo el mando del general Charles De Gaulle. Permaneció en Argelia hasta mayo de 1944, momento en que se desplazó hasta Inglaterra. El 14 de junio de 1944 Ricardo fue trasladado a la Novena Compañía del Tercer Batallón del Primer Regimiento de Marcha del Chad de las FFL, y que fue popularmente conocida como la Nueve, donde según su biógrafo, fue ascendido a sargento.

La Nueve estuvo formada por 360 soldados de 14 nacionalidades distintas, de las que la española era la más numerosa. Participó en el Desembarco de Normandía, tomando tierra en la playa de la Madeleine. Tomaron parte en la conquista de la localidad de Ecouché, donde tras seis días de cruentos combates, abrieron camino hacia París. La sección del sargento Bellver no pudo entrar el 24 como el resto de la Nueve, paro sí lo hizo el 25, no sin antes contribuir a barrer los últimos conatos de resistencia. El 26 de agosto llegó el día de la liberación, con desfile victorioso por los campos Elíseos, donde la sección de Ricardo Bellver recibió la misión de proteger al general De Gaulle de posibles francotiradores insurrectos reacios a entregar las armas. Pero no acabó ahí la guerra para el sargento Bellver, ya que siguió participando en la liberación del resto del país, hasta que fue herido de bala en el brazo derecho, lo que le produjo una parálisis vitalicia, que le llevó a ser condecorado con la Cruz de Guerra con estrella de bronce.

Tras la guerra, nunca volvió a Xàtiva, se reincorporó a la vida francesa donde se casó y trabajo como mozo de almacén hasta el fin de sus días como civil. n

