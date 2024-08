"Viene más gente que el año pasado al río Fraile, estamos desbordados"

El pasado sábado los servicios de Emergencias el rescate de una persona que sufrió una lesión en la pierna mientras se encontraba en la zona del río Fraile, perteneciente a término municipal de Bicorp. Todo ocurrió pasadas las dos del mediodía y en el dispositivo intervinieron efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), un coordinador forestal, trabajadores de las brigadas forestales y bomberos forestales. La víctima fue movilizada vía aérea con el helicóptero medicalizado hasta un lugar en el que los medios sanitarios pudieron hacerse cargo. El equipo médico no pudo acceder dadas las dificultades para entrar en la zona.Es una situación que ya se ha repetido alguna vez este verano y que suele cumplirse durante las temporadas estivales: el río Fraile acoge cada vez más presión humana. Y los accidentes se suceden. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Nuria Mengual, alcaldesa de Bicorp: «Creo que este año está viniendo más gente que en el verano pasado, donde también se coordinaron varios rescates. La verdad es que es una situación que se repite, estamos desbordados». Mengual tiene mañana una reunión con Javier Montero, secretario autonómico de la Dirección General de Emergencias: «Queremos ver si nos pueden ayudar, necesitamos que nos echen una mano. Pondré un ejemplo: no hay línea para llamar a 112 en muchas zonas del río Fraile y cada vez viene más gente. En algunas situaciones la gente se tiene que mover buscando conexión o ir al bar, ya que allí sí tienen un teléfono satélite. Si pasa algo y no te puedes conectar con Emergencias todo es mucho más complicado».

Sin dinero para voluntarios

Otro de los puntos que se tratará en la reunión entre los representantes del Ayuntamiento de Bicorp y la Dirección General de Emergencias es la ausencia durante este verano de los integrantes del programa de voluntariado ambiental que sí han acudido durante los anteriores tres veranos: «Nos hemos visto sobrepasados. Fuimos el segundo ayuntamiento que tramitó el expediente para contar con este programa y nos dijeron que no iba a hacerse por falta de presupuesto. Nosotros contamos con dos accesos y hay uno en el que los voluntarios nos ayudaban a tenerlo todo más controlado».

«Tenemos el camino cortado, pero algunos coches entrar para ahorrarse el parking. Cuando puede va el policía local, pero no hay efectivos para controlarlo todo como debería», prosiguió Mengual.

«Estamos hablando de que en un día de asistencia alta igual hay hasta 1.000 personas, la zona del río Fraile es muy grande. El día que pase algo grave veremos. Necesitamos ayuda», enfatizó Mengual.

Además, también detalló que cree que este verano está yendo más gente porque en localizaciones cercanas como los Charcos de Quesa no hay la misma agua que otros años: «De lo poco que ha llovido en la zona del río Fraile sí ha llegado, sí hay agua. Si en otros lugares hay mucho menos agua pues la gente decide venir», expuso.

Suscríbete para seguir leyendo