Un párroco de Ontinyent se muestra "contrariado" al ver una imagen de Cristo en la embajada cristiana

La polémica está servida. Antonio Ferrando Martí, cura párroco de San Carlos y asesor religioso de la Societat de Festers de Ontinyent ha lanzado un extenso comunicado en el que opina sobre la salida de una réplica de la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía en la entrada de Moros y Cristianos de la localidad de la Vall d'Albaida. Y no lo hace de forma positiva.

Así, expone que "en el desfile de la Entrada de Moros y Cristianos de este año creo que la mayoría de los asistentes quedamos contrariados al ver, dentro de la Embajada Cristiana, una réplica de la Imagen del Santísimo Cristo de la Agonía simulando una procesión".

"Ante todo, quiero poner de manifiesto como párroco de san Carlos y Asistente religioso de la Societat de Festers, que en ningún momento he dado aprobación a dicho acto", prosigue.

Apunta que "entiendo que no hubo mala fe, sí creo que procesionar su Imagen en la Entrada ha sido desacertado. No es ni el lugar ni el contexto para ello, sobre todo por el Misterio de fe que representa. La devoción al Santísimo Cristo tiene momentos de expresión pública que son únicos, como es el caso de la “Baixà”, la Procesión o la Subida de la Sagrada Imagen a Santa Ana. Todos ellos están perfectamente integrados en la Fiesta. El primer acto donde todos vemos con emoción transitar su Imagen por las calles de nuestra ciudad es la “Baixà” donde es recibido solemnemente y acompañado por el clero, autoridades, cargos, festeros, Llumeners, Anderos y fieles. Y así debe ser. No puede ni debe haber otro, así evitaremos confusiones que lleven a relativizar y restar solemnidad", argumenta el párroco.

"Además, la Imagen del Santísimo Cristo nunca puede ser un medio para sostener, como ha sido el caso, un argumento de novela histórica elaborado por la Embajada, más cuando cabía la posibilidad de recurrir a otros elementos para mostrar de forma plástica lo que se pretendía transmitir. Por último, cabe decir que en los actos donde sale la Imagen del Santísimo Cristo, todo el protagonismo lo debe ocupar él y todo ha de ser para mayor gloria del bendito nombre del Divino Salvador. Esto evidentemente no cabe en el desfile de la Entrada, donde ese protagonismo lo ocupan legítimamente los capitanes y demás cargos festeros. Por todo ello tengo que lamentar lo ocurrido, y pido a la Junta de la Societat de Festers y a su presidente promuevan una reflexión sobre lo ocurrido, con el fin de tomar las medidas necesarias para que situaciones así no puedan volver a repetirse", destaca en su comunicado.