Xàtiva y Ontinyent ganan afiliados en el primer semestre del año

Xàtiva y Ontinyent, las dos principales localidades del territorio, ganan afiliados a la Seguridad Social en el primer semestre de este 2024. Las dos ciudades suman un total de 332 personas cotizantes en junio de este año respecto a enero de 2024. La capital de la Vall d’Albaida es la que mayor número de afiliados incorpora y cierra el mes de junio con 12.461 afiliados, 266 más que al inicio del año. En la capital de la Costera el incremento de cotizantes se materializa en 66 más que en enero, registrando en el mes de junio un total de 10.706 personas registradas en la Seguridad Social.

El régimen general es el más importante de la Seguridad Social, el que encuadra a los trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores de sociedades mercantiles, así como los asimilados en el sector servicios o industria, y también el que más afiliados registra en los dos grandes municipios del territorio. En Xàtiva, los cotizantes en el régimen general se elevan a 8.331 y representan el 77,8% de todos los afiliados a la Seguridad Social de la localidad en el mes de junio (10.706). En Ontinyent los afiliados al régimen general también representan más de tres cuartas partes de todos los cotizantes, con 9.566 personas registradas en este régimen (76,7%). Además, los afiliados a este régimen general también se han incrementado en las dos ciudades respecto a seis meses antes. En Xàtiva hay 148 personas más inscritas en el general, respecto a los de enero, mientras que en Ontinyent han aumentado en 319 respecto a seis meses antes.

El sistema especial de trabajadores agrarios y de empleados del hogar son los que menos afiliados registran, y además sufren descensos respecto al inicio del año. En Xàtiva, el mes de junio se cierra con 231 personas inscritas en el régimen agrario de la Seguridad Social, 99 menos que los 330 que registró el mes de enero pasado. En Ontinyent por su parte, han bajado en 63 los trabajadores agrarios, cerrando el mes de junio con un total de 142 afiliados, frente a los 205 de enero. Los empleados del hogar apenas superan el centenar en Xàtiva, 127 en junio pasado, un afiliado más que en enero, mientras que en Ontinyent se quedan por debajo del umbral de los cien afiliados, con 96 al cierre de junio. En enero eran seis más (102).

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia aumentan en las dos localidades en el primer semestre de 2024. Cada vez son más las personas que se embarcan en la apertura de negocios propios y los emprendedores que ponen actividades en marcha y tanto Xàtiva como Ontinyent ganan trabajadores autónomos. La capital de la Vall d’Albaida es la que más cotizantes al régimen especial de trabajadores autónomos cuenta entre los dos municipios, con los 2.657 del mes de junio, frente a los 2.641 de enero. Xàtiva cierra el mes de junio con 2.016 autónomos por los 2.000 del primer mes del año. Las dos ciudades, curiosamente, aumentan en 16 los trabajadores autónomos en el primer semestre de este 2024.

Las afiliaciones a la Seguridad Social van en aumento, según las cifras del primer semestre de este 2024, pero los últimos datos del paro no ofrecían los mismos buenos datos y el mes de julio, último del que se tienen cifras de personas sin empleo en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida. El mes veraniego no ha resultado propicio para el empleo en las tres comarcas, que cerraban el mes de julio con más parados que en el mes anterior, en concreto 254 más en el conjunto de los tres territorios. Xàtiva y Ontinyent, las dos grandes ciudades, no escapan de esta coyuntura y también sufren los estragos laborales en julio. La capital de la Costera cerraba el mes con 1.995 personas sin empleo, 84 más que en junio. La capital de la Vall no notaba tanto la pérdida de empleo en julio y registraba 2.394 parados, tres más que el mes anterior. El incremento del paro en las tres comarcas se producía, en parte, motivado por el declive en los sectores de servicios y construcción, los sectores económicos que concentraban el mayor número de desempleados en julio.

