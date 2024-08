Tres localidades de la Vall y la Costera siguen sin plan local de prevención de incendios

Tres localidades de la Costera y la Vall d’Albaida siguen sin disponer de un plan local de prevención de incendios, un documento que establece las medidas que se deben tomar para la prevención de incendios forestales, la defensa de los montes y terrenos forestales y la protección de las personas, bienes y núcleos rurales. También las medidas a adoptar ante una situación de emergencia sobrevenida por un incendio, que en el momento actual, con un cambio climático marcado por periodos de altas temperaturas cada vez más largos, escasas precipitaciones y sequía se hacen más necesarias. Los tres municipios sin estos documentos son Montaverner y Benicolet, en la Vall d’Albaida, y Llocnou d’en Fenollet, en la Costera. Los dos primeros tienen el plan en trámite. En la Canal de Navarrés, las ocho localidades de esta comarca cuentan con un plan local contra incendios.

El alcalde de Llocnou d’en Fenollet, Salvador Revert, ha explicado que la localidad no dispone de este plan local de prevención de incendios porque “no tiene término forestal. Por eso no contemplamos elaborar el plan, que es obligado para todos los municipios con superficie forestal, pero nosotros no tenemos”. Revert señala que el término municipal de Llocnou apenas abarca 1,5 kilómetros, “estamos entre Xàtiva, Barxeta y el Genovés, que concentran la superficie forestal”.

Benicolet sí que tiene superficie forestal, unas 572 hectáreas, y el ayuntamiento de la localidad ya ha redactado el plan, que está en fase de tramitación para su aprobación, según ha confirmado el alcalde, Iván Martínez. El primer edil expone que cuando llegaron a la alcaldía tras las elecciones del pasado 2023 “vimos que Benicolet no tenía plan local de prevención de incendios y nos pusimos a ello. El año pasado no estaba contemplado en los presupuestos y en 2024 lo incluimos. Este año hemos redactado el plan y en julio lo remitimos a la conselleria para que lo revise y estamos a la espera de que lo aprueben”. Martínez recordaba el incendio ocurrido en el pueblo en 2011, que arrasó todo el término, quemando 1.480 hectáreas, en un fuego que se extendió a los términos de Pinet, Almiserà y Llutxent, y que según recordaba el alcalde, “llegó hasta Barx”. Iván Martínez señalaba que ante la situación actual “estos planes son muy necesarios, y además podemos contar con más ayudas”.

Montaverner también está inmersa en la tramitación del plan y según ha manifestado el alcalde, Jorge Boluda, “estamos en la fase de redacción. Una vez esté redactado lo remitiremos a la conselleria para que lo apruebe”, explicaba el primer edil, que apuntaba a la necesidad de disponer de este instrumento con el que poder responder ante un incendio forestal en su término. “Nos interesa tenerlo ya, ante la situación actual”, afirmaba Boluda, que confía en que el plan de prevención de incendios en Montaverner esté listo “a finales de este año o principios del próximo”, avanzaba.

Por su parte, Montitxelvo tiene un plan aprobado en 2009 y con una vigencia de 15 años, por lo que este 2024 tendrá que llevar a cabo la revisión del plan. La Pobla del Duc acaba de aprobar su plan local de prevención de incendios. El documento fue aprobado el pasado mes de julio y en agosto ha sido publicado por cauces oficiales. Desde el ayuntamiento destacan que el plan “planificará una serie de actuaciones mitigadoras para los próximos 15 años, y ayudará a salvaguardar a sus ciudadanos y proteger las infraestructuras y el entorno paisajístico frente al riesgo de incendio forestal”. El gobierno local presidido por Vicent Gomar afirma que con esta aprobación del plan “continuamos apostando por la prevención de incendios forestales”.

Este año también han aprobado sus planes locales de prevención de incendios los municipios de Bufali y Terrateig, ambos de la Vall d’Albaida. Bufali lo aprobó en mayo y Terrateig el pasado mes de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo