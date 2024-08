Benicolet instalará un sistema de vigilancia en la piscina municipal tras sufrir diversos actos vandálicos

El Ayuntamiento de Benicolet ha anunciado la instalación de un sistema de vigilancia con cámaras en la piscina municipal, tras una serie de actos vandálicos que han afectado gravemente al mobiliario y a las instalaciones en las últimas semanas.

El incidente más reciente ocurrió la noche del miércoles, cuando se encontró el mobiliario de la piscina en un estado deplorable. Varias sillas y hamacas aparecieron rotas y sumergidas en el fondo de la piscina, lo que ha generado preocupación entre los habitantes del municipio. Iván Martínez, alcalde de Benicolet, señaló que ya se están investigando a los posibles responsables de estos actos. "Benicolet es un pueblo pequeño, en este caso sospechamos que los niños, menores, que juegan al fútbol en la parte exterior de la piscina se cuelan dentro en algunas ocasiones", confesó Martínez.

El alcalde condenó enérgicamente estos actos, subrayando que afectan a un espacio común cuyo mobiliario es fundamental para el disfrute de los vecinos y visitantes. "Este tipo de conductas son inaceptables; el mobiliario debe cuidarse y respetarse", afirmó.

Aunque no se reportaron robos, los daños materiales fueron significativos. Sin embargo, los destrozos no afectaron la apertura de la piscina, que pudo abrir en su horario habitual a las 11 de la mañana del jueves. Este no es el primer incidente de este tipo en la piscina municipal. "Este mismo verano, también sospechamos que los menores que destrozaron las sillas y hamacas fueron los mismos que defecaron en la piscina a principios de agosto, durante las fiestas patronales", denunció el alcalde. En esa ocasión, la piscina tuvo que permanecer cerrada durante varios días para llevar a cabo las labores de limpieza y desinfección necesarias.

Ante la repetición de estos actos vandálicos y la sospecha de que los responsables podrían haber entrado en más ocasiones al recinto municipal, el Ayuntamiento ha decidido tomar medidas drásticas para evitar que se repitan en el futuro y en caso de que ocurra, se pueda identificar a los individuos. La instalación de un sistema de vigilancia es la primera de ellas. "Estamos ya algo cansados, no sabemos por qué hacen estas cosas, que al final afectan a todo el pueblo", expresó Martínez.

Actualmente esta todo preparado para la instalación de esas cámaras, el Ayuntamiento solo esta a la espera de la aprobación de los permisos necesarios para poder colocar los dispositivos de vigilancia.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la preservación y respeto de las instalaciones de uso público, instando a que cualquier comportamiento sospechoso sea denunciado de inmediato para proteger el patrimonio común del municipio.

Una última tendencia

En los últimos veranos, una preocupante tendencia ha comenzado a extenderse por varios municipios: el vandalismo en las piscinas públicas. Esta "moda" parece haber ganado popularidad entre ciertos grupos que, aprovechando las noches cálidas y la menor vigilancia, irrumpen en las instalaciones para realizar actos de vandalismo. Desde la destrucción de mobiliario hasta el vertido de sustancias que contaminan el agua, estos incidentes no solo generan cuantiosas pérdidas económicas para los ayuntamientos, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. El aumento de estos actos ha llevado a las autoridades locales a reforzar la seguridad en estos espacios y a lanzar campañas de concienciación para evitar que esta peligrosa moda continúe propagándose.

El caso de los tres robos en la piscina de Vallés o la aparición de heces en la piscina de Bocairent, son algunos de los muchos casos que ocurren en las localidades de la Vall, la Costera o la Canal.