«Los perros que llegan a la protectora están, cada vez más, en peor estado»

Realizan un trabajo esencial. Las protectoras de animales velan por el bienestar de muchas mascotas que, en la mayoría de los casos, no han tenido una vida fácil. E intentan que puedan contar con segundas opciones. Sin embargo, no es un trabajo sencillo. Así lo exponen los voluntarios de la protectora SPAX de Xàtiva. Laura Blázquez vicepresidente y responsable de adopciones en la entidad atendió ayer a Levante-EMV y explicó que la situación que viven no es fácil: «Nos hemos dado cuenta de que este año los perros nos están llegando, cada vez más, en peor estado. Hemos recogido siete ejemplares con leishmaniasis grave, algunos en condiciones deplorables. Hemos tenido que eutanasiar a algún can y no hemos dudado a la hora de tramitar la correspondiente denuncia por maltrato animal».

«Llegan con una leishmaniasis descontrolada o con otras patologías y los tratamientos son bastante costosos. Nos encontramos perros en un estado físico muy malo. Pedimos a la gente que no llegue a ese extremo, que no los dejen desamparados. Siempre hay opciones que estudiar antes de que padezcan tanto», apostilló.

53 entradas de animales

Las estadísticas aportadas por la SPAX confirman que en los primeros ocho meses del año han recibido a un total de 53 nuevos animales -49 perros y cuatro gatos- y han tramitado la adopción de 44 ejemplares. Diez de los «nuevos» animales fueron recogidos por la Policía Local de Xàtiva, que cuenta con un agente especializado en estos casos. En la parte negativa se encuentran los cinco casos de adopciones devueltos. A su vez, once canes han viajado a Alemania, en una situación que ya se ha dado en ejercicios anteriores.

Si comparamos las cifras con las obtenidas en 2023 se registra cierta tendencia a la baja. Durante el año pasado se recibieron un total de 167 animales -154 perros y 13 gatos- y se tramitaron 139 adopciones -131 perros y 8 gatos-.

Consultada por la evolución en las cifras, Blázquez comentó que «estamos a mitad de 2024 y los datos aún se puede duplicar. Es cierto es que en 2024 estamos teniendo menos entradas, pero la cantidad de entradas en 2023 fue exagerada y se dio por camadas no deseadas. Teníamos un conflicto muy grande en Bixquert, ya que había machos y hembras sueltos y cuando daban a luz dos veces por año recuperábamos hasta 30-40 crías. Conseguimos hacernos con casi todos los ejemplares y fue un alivio. Son de raza grande y para ellos está más complicado encontrar una adopción».

«Borja, el policía local, nos ha ayudado en el seguimiento de los casos. Ha intercedido para que nos cedieran a los animales en situaciones de riesgo. La verdad es que agradecemos mucho su trabajo», comentó la responsable de adopciones de la SPAX.