Los regantes del Sants aseguran que el proyecto propuesto para el río está aprobado y financiado por la Conselleria de Agricultura

La polémica por el caudal del río Sants, que atraviesa Canals y l’Alcúdia de Crespins, continúa. Tras el comunicado emitido por los dos ayuntamientos, en el que criticaban a los regantes por “dificultar” el mantenimiento del caudal ecológico y por el proyecto para la instalación de un depósito que los dos consistorios no ven con buenos ojos y no firman el permiso de obras, ahora la comunidad de regantes del río Sants ha respondido con otro comunicado en el que niega las acusaciones de los dos ayuntamientos.

Los regantes afirman que el proyecto de modernización, que contempla la “conducción desde el nacimiento por fuera del río enterrada con muy poco impacto ambiental, una pequeña balsa de regulación en cabecera (40 metros) y una instalación fotovoltaica” cuenta con el respaldo de la Conselleria de Agricultura. De hecho, aseguran que el proyecto “está visado, aprobado y financiado íntegramente” por la administración autonómica, “y pasados todos los filtros de impacto ambiental”. Los regantes señalan que para llevar a cabo este proyecto cuentan, en propiedad, con unas parcelas rústicas para ampliar sus instalaciones, unas parcelas de “más de 17.000 metros cuadrados”.

Los regantes también rebaten las críticas de los ayuntamientos de Canals y l’Alcúdia de Crespins sobre la falta de acuerdo y las reuniones mantenidas. Explican que la última reunión para llegar a acuerdos fue el pasado 8 de agosto en la Confederación Hidrográfica del Júcar, en presencia de la comisaria de aguas, y que en dicha reunión los ayuntamientos “no aportaron ninguna documentación por escrito, solo propuestas verbales” y que “no pudo llegarse a ningún acuerdo”. Según los regantes, la comisaria de aguas “instó a los ayuntamientos a que elaboraran un documento similar al de los regantes para poder acercar posturas”. Estos también niegan que “entorpecemos el caudal ecológico”, según criticaron los dos consistorios, y afirma que “no es verdad que no queremos aportar agua al río”. Exponen que el Sants “no tiene caudal ecológico cuando no surge el nacimiento”, y que “en caso de surgir, no sería caudal ecológico, sino la totalidad del caudal, ya que las tomas de las comunidades de regantes actuales (Vila y Ranes) están al final del recorrido del río en Canals. Solo tendrían que respetarlo las comunidades aguas arriba (Setenes, Horts y Canyamars), que en la actualidad no riegan del río dels Sants”, afirman. Además, los regantes señalan que están vertiendo un caudal de “4.000 litros/minuto de agua de pozo al río Canyoles en la zona de Vallés, para mantener la flora y fauna de la zona. Igualmente, en el río Albaida para mantener su conexión con el Xúquer, están vertiendo entre 300 a 400 litros/segundo, regando de pozos con un coste con económico elevadísimo y con una gran dificultad en dedicación en horas de trabajo de riego al tener que regar con menor caudal”, apuntan.

Los regantes señalan que han propuesto tres proyectos para el río, y sobre el compromiso de los ayuntamientos de realizar un proyecto indican que “es un proceso a largo plazo”. Critican que los dos consistorios están realizando “actuaciones puntuales y palos de ciego sin ninguna coherencia”. Los regantes concluyen el comunicado afirmando que “estamos por facilitar un acuerdo, cediendo uno de los sondeos para que inmediatamente se solucione el problema, pero necesitamos una mínima contraprestación”.