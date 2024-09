Xàtiva redescubre a Carme Jorques

«Nadie es profeta en su tierra». Así dicta una sentencia que muchos enlazan con el refranero popular, pero cuya primera aparición -aunque la frase no es idéntica- se remonta a un pasaje del Nuevo Testamento, cuando Jesús lamenta la poca credibilidad que tenía entre sus coetáneos.

Esta situación se puede atribuir a una gran cantidad de personas con méritos suficientes que sienten que son poco conocidos en sus lugares de origen. Quizás, esto es lo que ocurre con la artista plástica y visual Carme Jorques (Xàtiva, 1951), que ha desarrollado sus últimos treinta años de carrera profesional en Alicante, donde reside.

Autora prolífica, implicada en movimientos sociales y colectivos artísticos, lo cierto es que su obra se ha visto poco en la capital de la Costera. Por ello, desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva preparan una muestra antológica que recorrerá gran parte de su trayectoria y contará con obras realizadas durante las últimas décadas. Está previsto que la muestra se inaugure el próximo 16 de octubre en la casa de la Cultura.

«‘Soc socarrada, del socarrel’. Es algo que digo siempre. Creo que por eso hago tanta ‘tierra quemada’ en mis obras», explicó ayer la autora. Mantuvo con Levante-EMV una conversación larga, contestando a todas las preguntas de forma pausada: «Ahora me han llamado de Xàtiva, cuando hace mucho que no expongo allí. Y me están dando premios en otros lugares. Igual, es que ya soy muy mayor», expresó en tono simpático. «No voy a entrar en detalles, pero cuando he llevado obra mía a Xàtiva siempre ha habido algo negativo. Hace mucho tiempo de ello. Ahora se me da una oportunidad que me hace mucha ilusión», comentó la artista.

«Me llamaron desde el Ayuntamiento y, la verdad, han sido muy encantadores. Les vi muy motivados. Tenía una cierta sensación rara. He visto retrospectivas de Heras, Armengol o Boix -por ejemplo- y todos son conocidos míos. Ahora, parece que es mi turno. Me da la sensación de que se trata de una especie de recuperación de un espacio que había desestimado. Me da la sensación de que soy más conocida en Tarragona que en mi ciudad natal, por poner un ejemplo bastante claro», declaró.

Consultada sobre sus cuadros y piezas plásticas, la autora setabense explicó que no tiene un patrón fijo: «Mi obra es compleja, tiene muchos niveles de lectura, mi formación en Bellas Artes es académica. Sin embargo, también añado un componente técnico junto a un elemento poético y cuento, a su vez, con enfoques experimentales. Nunca he querido prescindir de mi objetivo, siempre he buscado el camino correcto para conseguir transmitir el mensaje».

Carme Jorques, pintando una de sus obras. / Levante-EMV

Así, el espectador que acuda a la exposición se encontrará con obras de diferentes tipos:«Habrá retratos figurativos, pero también obra abstracta. En la sala de columnas instalaremos unas 25 obras, con referencias a lo que está ocurriendo ahora en Gaza o retratos de políticos, por ejemplo. Luego, en la sala de arriba quiero instalar parte de una serie de recuerdos en las que hay referencias a Xàtiva».

Y Jorques tiene claro que habrá un grupo que no faltará a la cita:«Yo sigo conectada a mi gente. Hay un grupo de amigos que nos conocemos desde el instituto Ribera que seguro que vienen a verla. Intentamos quedar, por lo menos, una vez al año», finalizó.

«Es importante para Xàtiva»

Alfred Boluda, concejal de Cultura, ha sido uno de los artífices de la iniciativa. Ayer atendió a este diario y explicó que «me chocó que una artista con una trayectoria tan larga y nacida en Xàtiva no sea tan conocida aquí. Ha integrado colectivos muy importantes, se ha implicado en movimientos sociales. Había expuesto algo, pero muy poco, en Xàtiva. Y hace muchos años. Nos pusimos en contacto con ella y creo que para la ciudad es importante adentrarse en la obra de una artista de su talla que ha nacido aquí. Tras las muestras de Heras, Armengol, Boix y Alfaro era importante hacer una sobre una pintora. Para la ciudad es esencial conocer la obra de esta xativina y hacerle una muestra antológica».

«Carme es una artista polifacética que, además, tiene una gran experiencia como comisaria de exposiciones. Prácticamente, está haciendo ella de comisario de su propia exposición. Tiene libertad total. Creo que estamos saldando una deuda que la ciudad tenía con ella», apostilló Boluda.