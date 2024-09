¿De verdad? ¿De verdad hay que calentar la piña?

De verdad, ¿de verdad se puede llegar al extremo de que millones de personas hablen de un supermercado con logos verdes, que se dedica a explotar a las miles de pequeñas empresas que, o les compran, o se quedan por las cosechas por el suelo? ¿De verdad puede ser el tema central de las conversaciones cotidianas las quedadas en este supermercado para hacer la más estúpida de las tonterías? ¿Hasta que punto hemos llegado que una piña puede ser objeto de aviso de calentamiento (no global) sino sexual, como si las hojas de tan apetecible fruta tuviesen la gran virtud de llevarte al séptimo cielo con solo rozarla con otra, que además se busca y se desea, poniendo punto y final a feminismos, días 8 de marzo, declaraciones de buenas intenciones y resurgimiento del No es No? Lo que vale es la piña, provocadora y calenturienta de deseos, chocando carro con carro, antes de haberlo llenado de productos importados de Taiwan, miel de China, aceite portugués, naranjas de Marruecos o dulces de Tailandia. Afortunadamente nos quedan los productos de Anitin (rosquilletas y similares) fabricados en l’Alcúdia, en contraposición a los ajos tiernos que en ningún caso proceden de Xàtiva (la sequía hizo la putada de la que se aprovecharon otros territorios lejanos de aquí).

Tampoco reivindica su presencia en el super de la piña las alcachofas de Benicarló, aunque siendo sincero es mucho más erótica y podrían ser más exóticas, pero no vale para seguir a las influencers que señalan el camino de la idiotez preparada para dejar constancia de cómo vamos avanzando hacia atrás, incluso en el ligar, pero no importa si tienes 200.000 seguidores que te reirán las gracias incluso acatarán la orden de que te dejes ahogar en un mar ausente de tiburones, pero tan peligroso, que a quien dio la orden de disimular ahogarse, habría que condenarle a tres años y un día de trabajos para la sociedad, a ver si aprenden a no jugar con las cosas de comer. Influenciar sobre los demás con temas que darían vergüenza si no fuese porque están haciendo ya demasiado daño, no deja de ser un aumento de idiotizar la forma de ser, y como caminamos hacía la tontería de comprar una piña y rozarla con otra para que se calienten mutuamente ayudadas por unas miradas cómplices de sexo libre, de besos clandestinos y tocamientos hacía la entrepierna. ¡Esta piña es la leche!, se escuchará decir por el super que determina los precios de mercado y le sobra hasta para contratar a dos niñas guapas que han inventado la “parida” del verano y ganaran una buena pasta por haber acertado.

Hay cosas que no tienen remedio, y cuando no lo hay, no lo hay. Si para buscar aventuras tienes que arrastrar un carro de comida con garbanzos, plátanos, helado de turrón, y solomillo de ternera, la tenemos clara. Dejarnos llevar por la estupidez no es recomendable y sería mucho mejor buscar otras ocupaciones más placenteras como buscar en las hemerotecas lo que se dijo en su momento en el Llibre de la Fira de Xàtiva de 2015, y comparar con el que vio la luz hace unas semanas. Es posible que se intentasen borrar Editoriales de entonces, buenas intenciones, intentos de romper con el pasado y abrir nuevas fronteras. De eso, nada de nada. Ahí está la prueba para quien quiera comprobarla o debatirla.

Dejemos la piña en paz y que su calor se derrita por otros lares. Es mucho más erótico hacer lo de siempre. Uffff, eso sí que era calentar el tema.

Suscríbete para seguir leyendo